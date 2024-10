Descubra Nashville, a Cidade da Música nos Estados Unidos

Em 1975, o Conselho Internacional de Música criou o Dia Internacional da Música, celebrado em 1º de outubro, com o objetivo de promover a diversidade e a harmonia musical. Uma das cidades que melhor simbolizam essa data é Nashville, conhecida como a capital da música nos Estados Unidos.

Nashville e sua diversidade musical

Caminhar pela Broadway, no coração de Nashville, capital do Tennessee, às três da tarde de uma quarta-feira qualquer, é uma experiência vibrante. Sons de country, blues e rockabilly ecoam das ruas e bares, onde músicos tocam ao vivo, criando uma atmosfera única. Embora a cidade seja reconhecida por sua ligação com o country, sua oferta musical vai muito além, abrangendo gêneros como rock, gospel, jazz e bluegrass.

Broadway, no coração de Nashville: sons de country, blues e rockabilly ecoam das ruas e bares (Carolina Gehlen/Exame)

Nashville abriga mais de 180 locais de música ao vivo, sendo um ponto de encontro para músicos e compositores de todos os estilos. Conheça três dos principais lugares para mergulhar nessa riqueza musical:

Country Music Hall of Fame

Localizado no centro de Nashville, o Country Music Hall of Fame and Museum coleta, preserva e interpreta a música country. Suas exposições, publicações e mídias digitais destacam a importância cultural desse gênero.

Country Music Hall of Fame and Museum coleta, preserva e interpreta a música country (Carolina Gehlen/Exame)

Em 2014, o museu passou por uma expansão de US$ 100 milhões, dobrando seu espaço para 32.500 metros quadrados. Entre suas exposições, destaca-se a coleção "Sing Me Back Home", que explora a evolução da música country desde o século XIX até os dias atuais.

A coleção conta com mais de 40.000 imagens em movimento, 500.000 fotografias, 300.000 gravações sonoras, 650 entrevistas orais, 2.000 trajes de palco, 500 instrumentos musicais e 75.000 pôsteres.

Além disso, o museu administra o Hatch Show Print, uma casa de impressão com mais de 100 anos de existência, e o RCA Studio B, estúdio de gravação mais antigo ainda em funcionamento em Nashville, aberto desde 1957.

Taylor Swift Education Center no Country Music Hall of Fame and Museum (Carolina Gehlen/Exame)

Em 2023, o museu recebeu 1.612.309 visitantes, consolidando-se como um dos museus mais visitados dos Estados Unidos.

Os ingressos para adultos custam a partir de $29.95 para visitas ao museu. Há também pacotes para visitar o Hatch Show Print e o histórico RCA Studio B.

Arquitetura musical: Music Hall of Fame and Museum inspirado nas teclas do piano (Carolina Gehlen/Exame)

Confira as playlists do museu no link. Mais informações no site.

National Museum of African American Music

Recentemente, Nashville celebrou a inauguração do National Museum of African American Music, que é dedicado à preservação dos gêneros musicais criados, influenciados e inspirados por afro-americanos.

A exposição conta com 1.500 artefatos, painéis interativos e uma linha do tempo que conecta a história americana à música. (Carolina Gehlen/Exame)

O museu, inaugurado em 2021, tem mais de 5.200 metros quadrados e destaca mais de 50 gêneros musicais influenciados por afro-americanos, como spirituals, blues, jazz, gospel, R&B e hip hop. A exposição conta com 1.500 artefatos, painéis interativos e uma linha do tempo que conecta a história americana à música.

Painel interativo apresenta conexões musicais (Carolina Gehlen/Exame)

Os ingressos para adultos custam a partir de $26.95.

Confira as playlists do museu no link. Mais informações no site.

Robert's Western World

O Robert's Western World é um dos locais mais tradicionais de Nashville para ouvir música ao vivo. Localizado na Lower Broadway, o bar carrega a história da cidade em suas paredes e no estilo country. Fundado por Robert Wayne Moore, o local foi vendido em 1999 para o brasileiro JesseLee Jones, que transformou o Robert's em um ponto de referência internacional.

Esse ano, o local celebra 25 anos sob o comando do brasileiro, cuja banda "Brazilbilly" se apresenta até hoje.

https://www.instagram.com/robertswesternworld