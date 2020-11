“O Gambito da Rainha”: buscas por jogadas de xadrez disparam até 300%

Mais de duas semanas após ter entrado no catálogo da Netflix, a série “O Gambito da Rainha”, que tem o título inspirado em uma jogada super rara no xadrez, ainda está fazendo um tremendo sucesso na internet. Segundo dados coletados no início do mês pela consultoria Decode, dias após a estreia da série, ouve um boom por buscas relacionadas ao jogo no Google: e a maior parte dessas pesquisas foram feitas por mulheres.

Para entender cada detalhe da série, o público foi atrás de respostas. A prova disso é que as buscas que mais cresceram são sobre jogadas específicas de xadrez. Os temos “Jogada Siciliana”, “Gambito da Rainha” e “Jogadas de xadrez” cresceram, respectivamente, 300%, 250% e 150% nas buscas do Google.

Buscas por tabuleiros para comprar e também por jogos de xadrez online também cresceram. Os termos “Tabuleiro Xadrez Luxo”, “App Flyordie Xadrez” e “Jogar Xadrez Online” aumentaram 160%; 60% e 40%, respectivamente.

Talvez inspiradas pela personagem principal de “O Gambito da Rainha”, a jovem Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), quem mais pesquisou sobre a série e o jogo foram justamente as mulheres: 73% contra 27% dos homens. Os dados da Decote em uma análise do Twitter ainda revelam que 83% do público disseram ter gostado da série — desses, pelo menos 5% tem interesse em começar jogar.

Mas afinal, que série é essa?

Se você ainda não ouviu falar no “Gambito da Rainha” — que inclusive foi uma das séries indicadas pela Casual para se ver em outubro — e se os números acima ainda não te convenceram, é válido avisar que não só o público mas também a crítica vem elogiando a série.

No site Metacritic, que reúne críticos especializados, a nota da série é 79, maior do que de outras minisséries de grande repercussão, como Little Fires Everywhere (Prime Video), por exemplo.

A história de “O Gambito da Rainha” é baseada no romance de Walter Tevis e começa com a chegada da pequena Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) a um orfanato no final dos anos 1950. No decorrer da trama, a série releva o que aconteceu com a menina, o porquê de ter ido parar nesse lugar e como vai revelando sua inteligência e perspicácia. Todos esses fatores, é claro, vão contribuir para o desempenho de Beth como uma exímia enxadrista, que vai disputar partidas em âmbito internacional.

A série mostra como, em um nicho dominado por homens, Beth Harmon conseguiu conquistar seu espaço. Isso, é lógico, tendo que enfrentar inúmeros desafios pessoais também fora do tabuleiro.