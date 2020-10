5 filmes e séries para maratonar nos streamings no fim de semana

O penúltimo final de semana de outubro mostra que ainda há muita água para rolar nos streamings de vídeo até o final do mês. Seja a chegada de filmes relativamente antigos, mas totalmente imperdíveis, como “Infiltrado na Klan”, que ainda não estava em nenhum streaming, seja apostas em novas produções, como o filme “On the Rock”, da Apple TV+, ou a série “Gambito da dama”, da Netflix, o fato é que o próximo final de semana está recheado de novidades.

Como é de costume, a Casual selecionou 5 títulos para ficar de olho durante o fim de semana. Dessa vez, entram na lista 3 filmes e 2 séries. “On the rocks”, filme da Apple TV+; “The Undoing”, série da HBO GO; “Gambito de Dama” e “Os 7 de Chicago”, série e filme originais Netflix, respectivamente, e “Infiltrado na Klan”, filme agora disponível na Amazon Prime Video. Divirta-se!

On the Rocks

Produção original Apple TV+, “On the Rocks” é uma comédia romântica escrita e dirigida por Sofia Coppola e estrelada por Rashida Jones e Bill Murray. O filme conta a história de Laura (Rashida Jones), uma mulher desconfia da fidelidade de seu marido. Ao contar a suspeita para seu pai (Bill Murray), que não acredita na fidelidade dos homens, ambos decidem seguir o marido de Laura para descobrir a verdade. O filme explora o choque de gerações e as diferentes visões de mundo que pai e filha têm sobre o mesmo assunto, o que, no final, acaba aproximando os personagens. A história fica disponível no catálogo do streaming a partir desta sexta-feira 23.

The Undoing

Dirigida por Susanne Bier, diretora dinamarquesa por trás de “Bird Box”, “The Undoing” é a mais nova série original da HBO que chega ao ar e no streaming HBO GO no próximo dia 25 de outubro. A série conta a história de Grace Sachs (Nicole Kidman), uma terapeuta de sucesso casada com um marido dedicado e mãe de um filho que frequenta uma escola particular de elite em Nova York. Prestes a lançar seu primeiro livro, Grace vê a vida que sempre quis ter desmoronar diante de seus olhos quando uma série de revelações começam vir à tona.

Gambito de Dama

Criação de Scott Frank e Allan Scott e estrelada por Anya Taylor-Joy, Bill Camp e Marielle Heller, “Gambito de Dama” é a mais nova série original da Netflix que entra no catálogo do streaming no próximo domingo, 25 de outubro. A história narra a vida da personagem Beth Harmon, que em um orfanato nos anos 1950, revela-se um grande prodígio do xadrez, mas para se tornar a número um do mundo, tem que lutar contra um vício.

Os 7 de Chicago

Outro título original Netflix que vale muito a pena ser visto é o filme “Os 7 de Chicago”, dirigido e roteirizado por Aaron Sorkin, vencedor de um Oscar por melhor roteiro adaptado por “A rede Social”, de 2011. “Os 7 de Chicago” já está disponível no catálogo da Netflix e é uma das grandes apostas do ano do streaming. O filme conta a história de um confronto violento com a polícia e a Guarda Nacional em 1968, nos Estados Unidos. Acusados de conspiração, os organizadores do protesto enfrentaram o tribunal em um dos julgamentos mais famosos da história do país.

Infiltrado na Klan

Além de colocar o diretor Spike Lee ainda mais nos holofotes, o filme “Infiltrado na Klan”, de 2018, foi premiado com o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2019. Até agora, só era possível assistir o filme online comprando o título (no YouTube, por exemplo, o filme custa 24,90 reais) sob demanda, mas desde o dia 20 de outubro, o filme passou a estar disponível no Amazon Prime Video. A trama é baseada em acontecimentos reais e mostra como um policial negro conseguiu se infiltrar em um grupo da comunidade racista Ku Klux Klan e se tornar seu principal líder.