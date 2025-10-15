O esporte que se conecta com natureza e pode faturar mais de R$ 13,4 bi até 2030

Se as corridas de rua já conquistam atletas por proporcionarem paisagens além das paredes da academia, o trail running se destaca ainda mais, combinando o esporte com a imersão na natureza. Trata-se de uma modalidade realizada em trilhas, florestas e terrenos irregulares, que impõem desafios extras de inclinação, solo e resistência.

A corrida em trilhas vem se consolidando no mercado de wellness, e os números comprovam o crescimento. O mercado global de tênis voltado à categoria deve atingir US$ 13,4 bilhões até 2030, com um crescimento anual composto (CAGR) de 7,9%, segundo o Global Strategic Business Report.

Desde 2010, o segmento cresce cerca de 12% ao ano, de acordo com a plataforma RunRepeat. O levantamento também mostra que 90% dos praticantes têm entre 22 e 55 anos, 56% correm há mais de seis anos e 64,5% afirmam preferir o esporte por considerá-lo relaxante — uma união entre desafio físico e bem-estar mental.

Distâncias que passam dos 100 km

As provas de trail running abrangem diferentes distâncias, de 3 km a mais de 100 km. Para ingressar no esporte, é essencial conhecer o percurso, usar GPS e investir em roupas e calçados apropriados. Em ultramaratonas, bastões e lanternas se tornam indispensáveis para enfrentar longos trechos e variações climáticas.

O preparo mental é outro fator determinante. Atletas precisam manter o foco e a concentração, já que os percursos podem incluir pedras, animais, mudanças bruscas de temperatura e outros imprevistos. Mochilas leves, com alimentos de fácil consumo — como barras de cereais, frutas e água —, completam a lista básica para o percurso.

Entre as provas mais desafiadoras está a Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), com 170 km ao redor do Monte Branco, a montanha mais alta da União Europeia, passando por França, Itália e Suíça. Para quem busca novas aventuras, o site Trail Running Brasil oferece um calendário com competições da categoria ao longo do ano.

Uma corrida que conecta pessoas

O trail running também se tornou o favorito de quem valoriza o esporte em grupo. Diferentemente de outras modalidades, ele permite unir momentos de lazer — como visitar uma nova cachoeira — à prática física, que pode variar entre baixa, média ou alta intensidade, dependendo do terreno.

De acordo com o Relatório Anual de Tendências Esportivas do Strava, 70% dos praticantes de trilhas preferem correr em grupos de quatro ou mais pessoas. Os registros no aplicativo também indicam uma preferência clara: uma manhã de corrida nas montanhas em vez de uma corrida noturna pela cidade.

O avanço da categoria mostra como o mercado de bem-estar continua em expansão, impulsionado por consumidores que buscam experiências que combinam performance, saúde e conexão com o ambiente natural.