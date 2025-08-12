Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

O avião executivo mais escolhido por milionários e bilionários brasileiros

Existem no Brasil 2.178 unidades turboélice em operação, contra 1.075 jatos, segundo dados da Associação Brasileira de Aviação Geral

Cessna Skycourier: alcance de 1.704 quilômetros. (Divulgação/Divulgação)

Cessna Skycourier: alcance de 1.704 quilômetros. (Divulgação/Divulgação)

Gilson Garrett Jr.
Gilson Garrett Jr.

Repórter de Lifestyle

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06h01.

Apesar de os jatos executivos serem o sonho de consumo de milionários e bilionários brasileiros, um modelo tem se destacado entre os mais utilizados no país: os turboélices. Existem no Brasil 2.178 unidades desse tipo em operação, contra 1.075 jatos executivos, segundo dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag).

Esses modelos se tornaram a escolha preferida principalmente no setor agropecuário, devido à sua capacidade de pousar em praticamente qualquer tipo de pista.

“Quem compra um avião é para fazer negócios. O setor do agronegócio precisa percorrer grandes distâncias com rapidez, e nem todas as propriedades possuem pistas pavimentadas”, explica Flavio Pires, CEO da Abag, durante a feira Labace, a maior feita da aviação executiva realizada entre os dias 5 e 7 de agosto em São Paulo.

O evento, realizado no Campo de Marte, mostrou os principais lançamentos do setor e também revelou um cenário otimista para a aviação executiva no Brasil, que atingiu um número recorde de 10.940 aeronaves em operação no país. “A expectativa para este ano é de um acréscimo de 500 a 600 aeronaves novas em operação”, diz Pires.

Ao todo, 144 expositores marcaram presença, incluindo gigantes como Embraer, Tam Aviação Executiva e Airbus (com seus helicópteros). Muitos dos aviões apresentados eram turboélices, destacando a importância desse tipo de aeronave no mercado nacional.

A Tam vendeu um modelo Cessna SkyCourier, turboélice, avaliado a partir de US$ 11 milhões, com capacidade para 20 pessoas e alcance de 1.704 quilômetros. No total, a empresa realizou nove vendas, sendo duas de turboélices e sete de helicópteros.

Os aviões mais desejados

A Tam teve a maior área de exposição dentro da Labace e trouxe o avião mais caro do evento: o Cessna Citation Latitude, avaliado em quase US$ 22 milhões. Este jato, com capacidade para até nove passageiros, possui uma autonomia de mais de 6.400 quilômetros, o equivalente à distância entre São Paulo e Miami, nos Estados Unidos.

Outro destaque foi o Phenom 300, da Embraer, reconhecido como um ícone de sucesso. De acordo com dados da General Aviation Manufacturers Association (GAMA), com mais de 830 entregas em todo o mundo, o Phenom 300 tem clientes em mais de 40 países, totalizando mais de 2,5 milhões de horas de voo. É o modelo mais vendido do mundo há 13 anos.

O Phenom 300 não é apenas popular, mas também reconhecido por sua versatilidade e excelência em engenharia. A série, que pode ser pilotada por um único piloto, apresenta o maior valor residual do segmento. A versão mais rápida do modelo, tem velocidade de cruzeiro de 464 nós e alcance de 3.724 km, proporcionando conforto e eficiência para seus ocupantes.

  • Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    1/18 Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (O projeto da sede foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer)

  • Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    2/18 Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    3/18 Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    4/18 Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    5/18 Prédio na Fábrica da Embraer em São Jose dos Campos - SP projetado por Oscar Niemeyer Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos (SP) Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    6/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos (SP) Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    7/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    8/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    9/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    10/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    11/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    12/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    13/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    14/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fábrica da Embraer, em São José dos Campos

    15/18 Fábrica da Embraer, em São José dos Campos (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    16/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    17/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    18/18 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Industria, brasileira, aviação, Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP)

Acompanhe tudo sobre:Jatos executivosAviõesLuxo

Mais de Casual

Adidas pede desculpas ao México por uso de design indígena em calçado

Foguete? Porsche bate recorde com velocidade 'insana' em rodovia na Alemanha

Conheça os rostos que irão estampar o ‘Calendário Pirelli 2026’

Conheça o evento que cria as experiências mais exclusivas em festas e turismo de luxo

Mais na Exame

Pop

Do trailer ao cinema: esse modelo inédito de distribuição quer aumentar a bilheteria no Brasil

ESG

Comerc leva energia solar para aldeias Kayapó e ajuda no combate ao desmatamento na Amazônia

Brasil

Lula conversa com Xi Jinping em meio às tarifas de Trump

Exame IN

SBF segura repasse de câmbio na Nike e investe na Centauro – de olho na Copa do Mundo