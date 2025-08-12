O avião executivo mais escolhido por milionários e bilionários brasileiros

Apesar de os jatos executivos serem o sonho de consumo de milionários e bilionários brasileiros, um modelo tem se destacado entre os mais utilizados no país: os turboélices. Existem no Brasil 2.178 unidades desse tipo em operação, contra 1.075 jatos executivos, segundo dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag).

Esses modelos se tornaram a escolha preferida principalmente no setor agropecuário, devido à sua capacidade de pousar em praticamente qualquer tipo de pista.

“Quem compra um avião é para fazer negócios. O setor do agronegócio precisa percorrer grandes distâncias com rapidez, e nem todas as propriedades possuem pistas pavimentadas”, explica Flavio Pires, CEO da Abag, durante a feira Labace, a maior feita da aviação executiva realizada entre os dias 5 e 7 de agosto em São Paulo.

O evento, realizado no Campo de Marte, mostrou os principais lançamentos do setor e também revelou um cenário otimista para a aviação executiva no Brasil, que atingiu um número recorde de 10.940 aeronaves em operação no país. “A expectativa para este ano é de um acréscimo de 500 a 600 aeronaves novas em operação”, diz Pires.

Ao todo, 144 expositores marcaram presença, incluindo gigantes como Embraer, Tam Aviação Executiva e Airbus (com seus helicópteros). Muitos dos aviões apresentados eram turboélices, destacando a importância desse tipo de aeronave no mercado nacional.

A Tam vendeu um modelo Cessna SkyCourier, turboélice, avaliado a partir de US$ 11 milhões, com capacidade para 20 pessoas e alcance de 1.704 quilômetros. No total, a empresa realizou nove vendas, sendo duas de turboélices e sete de helicópteros.

Os aviões mais desejados

A Tam teve a maior área de exposição dentro da Labace e trouxe o avião mais caro do evento: o Cessna Citation Latitude, avaliado em quase US$ 22 milhões. Este jato, com capacidade para até nove passageiros, possui uma autonomia de mais de 6.400 quilômetros, o equivalente à distância entre São Paulo e Miami, nos Estados Unidos.

Outro destaque foi o Phenom 300, da Embraer, reconhecido como um ícone de sucesso. De acordo com dados da General Aviation Manufacturers Association (GAMA), com mais de 830 entregas em todo o mundo, o Phenom 300 tem clientes em mais de 40 países, totalizando mais de 2,5 milhões de horas de voo. É o modelo mais vendido do mundo há 13 anos.

O Phenom 300 não é apenas popular, mas também reconhecido por sua versatilidade e excelência em engenharia. A série, que pode ser pilotada por um único piloto, apresenta o maior valor residual do segmento. A versão mais rápida do modelo, tem velocidade de cruzeiro de 464 nós e alcance de 3.724 km, proporcionando conforto e eficiência para seus ocupantes.