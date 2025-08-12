Quer ser vizinho do Neymar? Cobertura mais alta da América Latina está à venda por R$ 125 milhões

Quer ser vizinho do jogador Neymar e do cantor Luan Santana? A cobertura mais alta da América Latina, localizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, está à venda por R$ 125 milhões. O imóvel fica na Barra Sul, área considerada a mais nobre da cidade, que detém o metro quadrado mais valorizado do Brasil e algumas celebridades têm apartamentos no edifício.

Com 1.060 m² de área privativa, o quadriplex tem seis suítes e oferece uma vista panorâmica para o mar. A cobertura conta ainda com pé-direito duplo, piscina particular e uma academia equipada com aparelhos avaliados em mais de R$ 1 milhão. Imagens internas não são divulgadas e os interessados precisam passar por um processo de validação antes de conhecer o imóvel.

Segundo Bruno Cassola, corretor e especialista em imóveis de alto padrão no Sul do país, “esse certamente é um dos imóveis prontos mais caros e exclusivos do Brasil, é uma cobertura rara”. O apartamento fica no 80º andar da Torre II do edifício Yachthouse by Pininfarina, atualmente o mais alto da América Latina, com 294,1 metros.

A cobertura oferece infraestrutura que inclui aspiração central, automação residencial e aquecimento nos pisos dos banheiros. O living é integrado à varanda externa, que tem mais de 80 m², e o acabamento é de padrão premium, com pedras finas, pisos e portas Trada com isolamento acústico. Duas das suítes têm hidromassagem.

“O comprador desse imóvel poderá ter acesso a ele por ar, por meio de heliponto homologado pela Anac, por água, já que o prédio está ao lado de uma marina, e também por terra com dez vagas de garagem. Ao todo, são 22 elevadores na torre de ultravelocidade, que permitem que os moradores cheguem ao topo do edifício em menos de 50 segundos e garantem mais comodidade”, detalha Cassola.

O Yachthouse by Pininfarina é conhecido por ser o maior conjunto de torres gêmeas da América Latina. Com design exclusivo da grife italiana Pininfarina, o empreendimento oferece um home club de 10 mil m² com piscinas ao ar livre aquecidas e restaurante exclusivo para moradores. O jogador Neymar é um dos investidores do local, tendo adquirido uma cobertura ainda na planta. O cantor Luan Santana também está entre os proprietários. Segundo Cassola, “é um símbolo do luxo e uma excelente oportunidade de investir com segurança e rentabilidade”.

Os prédios residenciais mais altos do Brasil

5. Infinity Coast Tower (Balneário Camboriú)

O Infinity Coast Tower, com 234,8 metros de altura e 66 andares, está localizado na Avenida Atlântica, com vista privilegiada para o mar de Balneário Camboriú. Inaugurado em 2019, o empreendimento residencial foi desenvolvido pela FG Empreendimentos.

4. Boreal Tower (Balneário Camboriú)

Situado na Avenida Atlântica, uma das regiões mais valorizadas de Balneário Camboriú, o Boreal Tower tem 241 metros de altura e 60 andares. Foi construído pela FG Empreendimentos e é considerado um 'primo' da Senna Tower que será o prédio residencial mais alto do mundo quando concluído, em 2033.

Boreal Tower, em Balneário Camboriú. (Divulgação/Divulgação)

3. One Tower (Balneário Camboriú)

O edifício está localizado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Com 290 metros de altura, o One Tower, desenvolvido pela FG Empreendimentos, possui 70 andares e fica situado na Avenida Atlântica, em frente ao mar.

1 e 2. Yachthouse by Pininfarina (Balneário Camboriú)

Empatadas em primeiro e segundo lugar, estão as torres gêmeas Yachthouse, desenvolvidas pela Pasqualotto> Empreendimentos. Projetadas pelo renomado estúdio de design Pininfarina, conhecido por seu trabalho para a Ferrari, as duas torres possuem 81 andares e medem cerca de 294 metros de altura, sendo uma delas ligeiramente mais alta, com 294,1 metros. As edificações estão situadas na marina de Balneário Camboriú, a poucos metros da praia.