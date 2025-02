Jato executivo brasileiro é o mais vendido do mundo há 13 anos e preferido dos milionários

Há 13 anos consecutivos, um jato brasileiro conquista corações de empresários e pistas de aeroportos executivos ao redor do mundo, sendo o mais vendido da categoria. O Phenom 300, da Embraer, não é apenas um marco na aviação executiva, mas também um verdadeiro ícone de sucesso. A cada decolagem, o modelo reafirma sua popularidade entre milionários e empresas, que buscam o que há de mais moderno e eficiente no céu.

De acordo com dados da General Aviation Manufacturers Association (GAMA), divulgados nesta quarta-feira, 19, em 2024, a Embraer entregou 65 unidades da série Phenom 300, encerrando o ano com o maior “book-to-bill” da indústria, um índice que mede a relação entre vendas e entregas, refletindo o sucesso contínuo no mercado. Com mais de 830 entregas em todo o mundo, o Phenom 300 tem clientes em mais de 40 países, totalizando mais de 2,5 milhões de horas de voo.

“A série Phenom 300 continua sendo referência de excelência em sua categoria, combinando desempenho incomparável, tecnologia disruptiva, conforto superior e suporte confiável", afirma Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Executive Jets.

Phenom 300. (Divulgação/Divulgação)

Com é o avião

O modelo não é apenas popular, mas é reconhecido por sua versatilidade e excelência em engenharia. A série Phenom 300, que pode ser pilotada por apenas uma pessoa, apresenta o maior valor residual do segmento.

A aeronave combina desempenho de alta qualidade com recursos tecnológicos disruptivos, incluindo sistemas avançados de segurança, como o sistema de alerta de saída de pista (ROAAS), o primeiro do tipo na aviação executiva. O Phenom 300E, versão mais rápida da aeronave, tem velocidade de cruzeiro de 464 nós e alcance de 3.724 km, proporcionando aos seus ocupantes conforto e eficiência.

Além do Phenom 300, a Embraer também comemora o crescimento de suas aeronaves de médio porte. O Praetor 500, com mais de 40% de participação no mercado de jatos médios, e o Praetor 600, têm conquistado um número crescente de clientes, destacando-se especialmente nas operações de frota e voos corporativos.