Novos menus e restaurantes: 13 novidades gastronômicas em São Paulo

O ano começa com inaugurações de restaurantes e boulangeries, além de novos menus. No Parque Ibirapuera, o Bottega Bernacca abre sua quinta unidade, e o restaurante Selvagem apresenta novidades no menu. Confira.

Novos restaurantes

Joya Boulangerie

Fruto de muito estudo e criatividade, nasceu a Joya Boulangerie, novo empreendimento de Isabela Honda, ao lado de sua sócia, Marisol Piccoli, na Rua Fradique Coutinho, na Vila Madalena. O café com 95 lugares possui um pequeno empório e salas de produção, em que a chef e sua equipe preparam receitas da confeitaria e panificação francesa. Um lugar para todas as horas, onde é possível degustar um brunch completo, um almoço ou um lanche no meio da tarde.

Entre as criações da casa, destacam-se os pães de fermentação natural, que variam a cada fornada, croissants (R$ 15), pão de queijo (R$ 6,50), trio de manteigas (R$ 10), iogurte grego (R$ 16), granola (R$ 8, a porção servida), e entremets (R$ 33) tudo preparado na casa. "A gente se preocupa para que tudo seja o mais fresco e original possível. Então, do iogurte ao xarope natural que adoça as bebidas, dos pães às pastas, é tudo feito aqui", diz Isabela.

São servidos croques monsieur (R$ 45) e madame (R$ 51), preparados no brioche e sanduíche de rosbife com salsa crioula e aioli no croissant (R$ 55). Também não faltam opções que para quem prefere deixar as carnes de lado, como as tartines de cogumelos crocantes (R$ 50) ou de mini cenouras grelhadas e avocado (R$ 45). O mate com tangerina nitrogenado (R$ 19) tem sabor suave e efeito cascata que vai formando uma espuma no alto do copo e o matcha com koso de morango e leite (R$ 25) chega em camadas dentro do copo para que a mistura aconteça diante dos olhos de quem o prova.

Bottega Bernacca Parque Ibirapuera

Referência em comida italiana em São Paulo, o grupo Bottega Bernacca acaba de expandir sua operação com a inauguração de sua quinta unidade. Localizado no Parque Ibirapuera, o espaço de quase 400 metros quadrados, com capacidade para 180 lugares, terá serviço ininterrupto entre almoço e jantar, de terça a domingo.

Com vista para o verde, a casa seguirá sua tradição, focando o menu na entrega de pratos de pasta seca de grano duro servida “al dente”, pilar da dieta italiana, e de pasta fresca. Destaque para o Spaghetti Cacio&Pepe con Limone e Bottarga Gold (R$ 99), carro-chefe do grupo, cujo preparo longo e trabalhoso, finalizado na gordura do próprio queijo, segue uma técnica criada pelo chef Ferran Adrià, garantindo sabor final inigualável; bem como o clássico Carbonara (R$ 79), feito com queijo pecorino romano e guanciale de porco preto moura, curado exclusivamente para o grupo por um produtor italiano; e o Tagliatelle Alla Bolognese (R$ 95), com massa feita na casa com farinha italiana Molino Pasini, carne black angus VPJ cortada na ponta da faca e linguiça de porco preto moura.

O cardápio ainda conta com ampla oferta de antepastos como as croquetas de funghi porcini e frango - receita da avó do chef espanhol -, servidas com presunto Parma curado por 18 meses (R$ 65); o Carpaccio de filé mignon (R$ 72) batido na hora, com molho especial, seguindo a receita clássica de Giuseppe Cipriani (fundador do Harry's Bar e do hotel Belmond, em Veneza); e a berinjela à parmigiana (R$ 62), assada inteira com molho de tomate, mozzarella de búfala, parmesão e basilicão. Além de saladas e opções de segundo prato, que vão do clássico Milanesa (R$ 115) à Tagliata de filé mignon de Black Angus (R$ 115), passando pelo peixe do dia (R$ 126).

Serviço: Av. Quarto Centenário, 454 - Portão 5. Horário de funcionamento: terça a sexta, das 12h às 23h. Sábado das 11h30 às 23h. Domingo das 11h30 às 18h

Marena Cucina

Marena: restaurante com inspirações da Puglia tem salas para eventos (Tadeu Bruneli/Divulgação)

Aberto em dezembro no Itaim Bibi, o Marena busca apresentar a atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, na Itália. O salão, com capacidade para 120 pessoas, tem paredes de pedra, janelões e um jardim conectado à cozinha. A burrata é uma das estrelas da casa. Produzida ali, ela é servida em cinco versões, como a Ficchi & Aceto (R$ 89), com figos grelhados e prosciutto. Do pastifício saem massas típicas da Puglia como o Orecchiette Cima di Rapa (R$ 85), servido com brócolis-rama e linguiça artesanal. Além do Tonnarelli Cacio Pepe (R$ 95) e o Tagliolini Marena (R$ 149), com camarão, polvo, lula e pomodorini. Outro prato que ganha destaque é o Agnello Arrosto (R$ 159), uma paleta de cordeiro assada que tem batata rústica como guarnição.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo. (11) 3167-3656 (reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852). Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h; quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h; sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; domingo das 12h às 20h

NaJANELA

Um ano após a estreia da padaria NaJANELA em Higienópolis, os sócios Luiz Américo Camargo, Fábio Kow e Marie Camicado acabam de inaugurar uma quarta unidade na cidade. Depois de abrir uma segunda “janelinha” na Bela Vista e outra em Perdizes, eles agora chegam a uma charmosa galeria da Alameda Tietê, nos Jardins. O novo endereço segue o modelo minimalista que conquistou a clientela nos outros bairros, com atendimento caloroso e descomplicado, foco na qualidade do produto e preços acessíveis, para que as pessoas realmente tenham a padaria como um ponto de parada para pegar o pão do dia ou para aquele momento de tomar um bom café coado acompanhado de pequenas delícias recém-saídas do forno, como cookie, pão de queijo ou croissant.

A generosa gama de itens que são produzidos diariamente na unidade de Perdizes e distribuídos pelos outros endereços da padaria conta hoje com perto de 30 itens, que vão dos pães aos quitutes. São opções como pão 100% integral (R$ 23,90); de cacau, chocolate e castanhas, R$ 29; multigrãos (R$ 23,90); de nozes (R$ 30); focaccia (fatia, R$ 12,90). Tem ainda o “pão da capa”, receita da capa do livro Pão Nosso, com 30% de farinha integral (R$ 19,90), além da bengala (R$ 9,90), uma revisão da baguete a partir da memória das antigas padarias e de própria baguete, tradicional (9,90). O “lê fú” (uma brincadeira fonética com “le fou”, que significa “louco” em francês), assim chamado por ser um pão francês diferente, de fermentação natural (R$ 3,30); e o pão nosso, um filão leve e aerado (R$ 4,90). Às sextas, um item especial é a challah tradicional, com gergelim.

Outro destaque são os folhados, como croissant (R$ 10), pain au chocolat (R$ 12) e cinnamon roll (R$ 12). Sem falar em quitutes como cookie (R$ 10), pão de queijo (R$ 5,90) e beigale (R$ 3,90) – especialidade judaica servida em homenagem à região de Higienópolis, onde nasceu a padaria. Há ainda vários combos a preços camaradas, como o café com beigale (R$ 7,90).

Serviço: Rua São Vicente de Paulo, 603, Higienópolis. Rua Frei Caneca, 835 - Bela Vista. Rua Traipu, 204 - Perdizes. Alameda Tietê, 43 – Jardins. Funcionamento: Aberta todos os dias, das 8h às 19h.

Novos menus

Dalva e Dito

Dalva e Dito: stinco assado e glaceado com rôti (Ricardo D'Ângelo/Divulgação)

O restaurante Dalva e Dito começa o ano com diversas novidades no menu. Criadas pelo chef Alex Atala e equipe, as receitas se dividem em entradas, saladas, pratos principais e uma seção inédita de assados e grelhados, que podem ser acompanhados de diferentes tipos de guarnições.

Entre as novas entradas estão o tartare de tomate e camarão (R$ 71), que traz tomate em cubos, camarão rosa no vapor, trigo em grãos, arroz negro, vinagrete de romã e uma casquinha crocante, e a brandade cremosa de bacalhau (R$ 58), servida com caldo de feijão preto, couve refogada e crocante de batata. Há também sugestões para compartilhar, como o croquete de carne seca (R$ 39), um bolinho cremoso de abóbora com carne de sol e geleia apimentada, e a versão aperitivo da famosa coxinha de frango cremoso da casa (R$ 36), que vem com quatro unidades.

Os pratos principais que passam a figurar no cardápio vêm cheios de brasilidade. É o caso do cuscuz cremoso com legumes e cogumelos (R$ 119), em que um pirão de flocão de milho é acompanhado de legumes grelhados e cogumelos, caldo de cogumelo com tucupi e queijo coalho, e do clássico mineiro porco na lata (R$ 149), que já fez parte do cardápio anos atrás e volta agora. A receita traz cortes de porco confitado na própria gordura, linguicinha frita e purê de mandioquinha.

Alex também incluiu uma seção de assados e grelhados no menu, que podem ganhar a companhia de guarnições como farofa de alho, palmito pupunha no forno, aligot e purê de banana da terra, pedidas à parte. Contrafilé, fraldinha, meio galeto, costelinha suína glaceada com mel e especiarias e stinco assado e glaceado com rôti são as opções que ganham as grelhas do restaurante. Há ainda um peixe na brasa (R$ 152) entre os principais, em que o pescado do dia é assado com legumes da estação na churrasqueira.

Selvagem Ibirapuera

O Selvagem Ibirapuera, localizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, apresenta novas opções no cardápio criadas pelo chef Filipe Leite, com foco em ingredientes brasileiros como café, tucupi e banana-da-terra.

Entre as entradas, estão o Carpaccio de Wagyu, que combina queijo tulha, cebola-roxa em conserva, tomatinhos tostados, molho de Dijon com tucupi negro e folhas (R$ 84), e o Ceviche de Camarão preparado com lula, palmito, molho cítrico de pitaia, avocado cremoso e batata-doce crocante (R$ 79).

Nos pratos principais, as sugestões incluem o Nosso Baião, que reúne arroz vermelho, carne seca desfiada, linguiça de cordeiro, feijão manteiguinha, tomatinhos, edamame, creme de queijo tulha e batata-doce crocante (R$ 99), e o Barreado do Selvagem feito com peito de wagyu cozido lentamente com bacon e especiarias, acompanhado de mandioquinha, banana-da-terra grelhada, farofa de alho e cebolinha-roxa em conserva (R$ 79).

Para a sobremesa, o destaque é o Pudim de Doce de Leite servido com caramelo de café, sorvete de cumaru e laranja confitada (R$ 39).

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça à sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30 / Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Atlântico 212

No bar de ostras e pescados Atlântico 212, que conta com serviço ininterrupto na última esquina da rua dos Pinheiros, o chef Stefan Weitbrecht trouxe ao menu novas opções frescas e saborosas para comer bem a qualquer hora do dia. Entre elas estão o crudo de peixe branco com caju e ponzu (R$ 40), o pastel de atum (R$ 24), o tempura de siri mole (R$ 62), a lula no espeto com misso (R$ 46) e a salada de tomate com bottarga (R$ 28) para começar a refeição. Hit da casa, o filet-o-fish (R$ 46), agora pode ser turbinado com ovas (R$ 66), e o peixe do dia no vapor, ganhou o refrescante acompanhamento de ajillo de tomate (R$ 78).

No roll de pratos principais entram em cena o fettuccine de vôngole sernambi (R$ 84), o noodle de lagostim com bisque (R$ 88) e o arroz de lula em sua tinta. Além do peixe à milanesa com creme de espinafre e purê de batata que chega como opção de prato executivo no almoço de terça a domingo, das 12h às 15h, ao lado do PF de peixe lançado no fim do ano, composto por peixe do dia grelhado, arroz e feijão, acompanhados por farofa de castanhas e salada de couve crespa. Ambos vendidos a R$ 68.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 70 - Pinheiros. Horários de funcionamento: Cozinha quente de terça a sábado das 12h às 16h, e das 19h à 00h. Domingos, das 12h às 17h. Bar e Cozinha fria: de terça a sábado das 12h às 00h. Domingos, das 12h às 18h

Varanda D.inner

Varanda Dinner: tempurá de shisso com crudo de wagyu e ovas (Henrique Peron/Divulgação)

Para o novo ano, a casa apresenta um menu omakase dedicado às carnes. A experiência é restrita a seis pessoas por noite e todos os pratos são finalizados pelo chef Fábio Lazzarini em frente aos clientes. A sequência tem quinze tempos e conta com ingredientes da terra e do mar. As carnes, que deram fama ao grupo Varanda, aparecem em pedidas como no tempurá de shissô com crudo de wagyu e ovas de truta de Santa Catarina marinadas no shoyu, dashi e sake mirin. O menu segue com uma composição de tutano, tartar de angus e bottarga e um flat Iron com molho oriental, alho, yuzukosho e togarashi, entre outras boas pedidas. A experiência custa R$500 por pessoa e é necessário fazer reserva.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa - São Paulo. (11) 3039-6500. Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h

Casa do Saulo

O ano começou com novidades na Casa do Saulo de São Paulo. O chef Saulo Jennings apresenta o Jirau, um buffet rico, com sabores e preparos característicos da Amazônia, em que o comensal pode servir-se à vontade e ainda pedir uma proteína para acompanhar, pelo valor de R$ 99. O Jirau é preparado com grande variedade de ingredientes vindos diretamente do Norte do País, em pratos como carpaccio de pirarucu, terrine de camarão com jambu, vinagrete de maxixe, homus de feijão Santarém, queijo Marajó em crosta de castanhas, além de vatapá, maniçoba e tacacá montado na hora. O buffet fica completo com as proteínas do dia, como filé mignon e peixe amazônico, que chegam à mesa acompanhados de arroz de chicória, arroz de castanha, risoto de feijão de Santarém ou massa.

Serviço: R. Gomes de Carvalho, 1666, Vila Olímpia. Reservas: 11 97641-0159. Seg. a sex., das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; sáb. das 12h às 16h e das 19h às 23h; dom., das 12h às 17h

Le Napoleon

O bistrô francês Le Napoleon, localizado no coração dos Jardins, chega à 2025 com novidades em seu menu. Tanto no almoço como no jantar, além do já tradicional bife Wellington (R$ 105), a lista de opções foi expandida com a versão do salmão Wellington (R$ 105), preparado ao molho de champanhe, e os moules que chegam na versão marinière (R$ 82), com os mexilhões preparados ao molho de creme de leite e vinho branco, ou frites à provençal (R$ 82), que são vistos em qualquer caminhada pelas ruas do Quartier Latin, em Paris. Seguindo a linha de clássicos franceses do restaurante, estreiam ainda as coxas de rã à provençal (R$ 179) e o entrecôte frites bernaise (R$ 125). O croque monsieur (R$ 42) vai à mesa para ser compartilhado como entrada, assim como a moela de pato (R$ 36).

No menu de sobremesas, continuam a mil folhas de baunilha e frutas vermelhas (R$ 35) e a grande Madeleine (R$ 56), e entram a tarte tatin (R$ 37) e o coulant au chocolate (R$ 37), o petit gâteau original francês, ambos servidos com sorvete de baunilha.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1658. 11 3063-5074. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 0h, sexta e sábado, das 12h às 0h e aos domingos, das 12h às 18h

A Casa de Antonia

A Casa de Antonia começa 2025 com novas opções em seu cardápio de café da manhã. Em espaço no Conjunto Nacional, em São Paulo, das 8h às 12h, o restaurante serve o combo Sabor e Saúde (R$ 79), com salada de frutas tropicais, toast de claras mexidas com abobrinha marinada, bolo vegano de chocolate e café, suco verde e café espresso puro ou com leite e o Sanduíche Despertar (R$ 42), preparado no croissant com ovo mexido, bacon e tomate que se unem ao toast de abobrinha marinada (R$ 44), feita com stracciatela, alcaparras, azeitonas verdes e ervas, à tarte tatin de tomates confitados (R$ 46) e às frutas tropicais (R$ 20) servidas com açúcar de ervas, calda de maracujá e fitas de coco.

Serviço: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional – entrada ao lado do cinema. Reservas: (11) 91926-8048. De segunda a quarta, das 8h às 22h, de quinta a sábado, das 8h às 23h, e aos domingos das 10h às 20h.

La Braciera

A pizzaria tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. Em comemoração ao prêmio da 50 Top Pizza, a novidade é a pizza Zozzona (R$ 125 a grande), com pomodoro italiano, fior di latte, calabresa artesanal Cinque, guanciale, creme de pecorino e basílico. Para adoçar, a novidade é o Calzone al Pistacchio (R$ 55), um calzone com ganache de pistache italiano com chocolate branco, acompanhado de geleia de frutas vermelhas.

Serviço: 4 unidades + Alameda Lorena, 1040 - Jardim Paulista, São Paulo. (11) 5990-2158. Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 00h

Must Restaurant

O Tivoli Mofarrej São Paulo se uniu à Nespresso para apresentar um brunch harmonizado com cafés no Must Restaurant. Ao lado da piscina externa do hotel, em um ambiente rodeado pelo verde no meio da capital paulistana, o menu estará disponível para todas as pessoas. São oferecidas mais de 30 opções de pratos assinados pelo Chef Executivo Danilo Brasil, incluindo matinais, entradas, principais, opções vegetarianas e veganas, sobremesas, além de welcome drinque, vinho tinto, branco e espumante, o brunch acontece aos domingos das 13h às 16h.

Entre as harmonizações com café, há opções como o Waffle Clássico com Nutella com Cappuccino de Paçoca e os Pancakes com Maple Syrup com o Nespresso Samba. Os Ovos Benedict são servidos com o Espresso Tônica Maracujá e Capim-Santo. Para a sobremesa, a opção fica por conta da Tartelete de Pink Lemonade com Nespresso Finezzo ou das Trufas ao Rum com Nespresso Ristretto. Exclusividade do Must, o Quindim de Maracujá com Cumaru combina perfeitamente com o Nespresso Forte e o clássico Pudim Tivoli com o Nespresso Brazil Organic.

Serviço: Must Restaurant - Tivoli Mofarrej São Paulo. Aos Domingos das 13h às 16h. Valores: Brunch sem bebidas inclusas: R$ 210 por pessoa (inclui 1 welcome drinque). Brunch com bebidas inclusas: R$ 370 por pessoa (inclui welcome drink, espumante, vinho branco, vinho tinto, espumante e não alcoólicos). Alameda Santos, 1437, Cerqueira César, São Paulo. Reservas: + 55 11 3146-5922 ou + 55 11 3146-5900