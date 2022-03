Batman tem cena pós-créditos? (Sem spoiler)

O novo Batman de Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves, estreia no Brasil na quinta-feira, 3, trazendo um herói mais perturbado, mas mais próximos das origens de investigador dos quadrinhos.

No final do longa, muitos espectadores devem se perguntar se o filme possui ou não cena pós-créditos, e se vale a pena esperar o rolar dos nomes na expectativa de receber algum diálogo extra.

Nos filmes da Marvel, e mesmo os da DC, é comum parte da audiência continuar sentada esperando pelo momento, Batman deve ser igual, correto?

Saiba abaixo, sem spoilers, se Batman possui ou não cena pós-créditos.

Você deve esperar os créditos de Batman terminarem?

Ainda que não haja uma cena nos moldes de outros filmes de herói, o espectador é convidado a entrar no site https://www.rataalada.com/, que remete ao roteiro e enigma do filme.

No site, que foi disponibilizado antes da estreia de Batman, o fã é desafiado em uma experiência interativa (em inglês) para despertar o lado investigativo do Homem-Morcego. Para responder e brincar, basta digitar no campo solicitado e apertar "enter".

No restante, se a espera for pela aparição de cenas novas, não vale a pena esperar os créditos rolarem, pois não existe nenhum conteúdo extra.

Qual é a cena extra de Batman?

Pouco antes do fim do filme, o misterioso serial killer Charada (Paul Dano) aparece em uma conversa com um outro personagem que não teve a identidade revelada, mas a qual fica óbvia devido a interação.

O dialogo é o clássico momento em que um longa de super-heróis se compromete com mais um episódio.

Sendo assim, não se tratando de um spoiler, aqui vai um extra: o personagem desconhecido da cena possivelmente é interpretado por Barry Keoghan (Eternos), que é especulado como o vilão do próximo filme.