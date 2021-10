Nova York terá escalada em arranha-céu de 400 metros

Com 400 metros de altura, o The Edge, no Hudson Yards de Nova York, é o deck ao ar livre mais alto do hemisfério ocidental. Mais do que apreciar a vista do alto, também será possível escalar o arranha-céu.

A inauguração está marcada para de 9 de novembro, um dia após a reabertura da fronteira para turistas estrangeiros.

O “City Climb” está localizado acima do Edge e inclui plataformas e escadas que variam de 365 a 387 metros de altura.

A subida começa com 32 degraus, do topo, é possível avistar a rua a mais de 360 metros de distância. Logo em seguida são escalados mais 161 degraus em uma inclinação de aproximadamente 45 graus.

“Todos recebem um briefing completo e nossos guias os conduzem pelo caminho com dois cabos presos a um carrinho”, diz Cassie Davidson, vice-presidente de marketing da Hudson Yards Experiences.

Assim que chegarem ao Apex a 387 metros do solo, os escaladores terão a oportunidade de se pendurar na borda da plataforma.

A experiência termina com um brinde na plataforma de vidro, no 100º andar do Edge.

“O City Climb grita literalmente dos telhados que o turismo está de volta à cidade de Nova York e que nunca houve um momento mais empolgante para se visitar”, disse Jeff T. Blau, executivo-chefe 30 Hudson Yards e Oxford Group, em um comunicado. “Esta é uma aventura diferente de tudo que a cidade já viu antes, e estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao mundo para uma experiência única.”

A aventura tem duração de 1h30 a 2 horas, e é limitada a um grupo de oito pessoas.

O City Climb será aberto ao público em 9 de novembro, todos os dias das 10h às 18h. Os ingressos custam atualmente 185 dólares e incluem a experiência City Climb, entrada no Edge e um vídeo da aventura.