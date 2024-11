Nova 'scooter elétrica' sem necessidade de CNH e com autonomia de 60 km chega ao Brasil

Até o ano de 2030, o mercado de micromobilidade deve movimentar US$ 500 bilhões, segundo a National Association of City Transportation e a consultoria McKinsey. Tanto as bicicletas elétricas quanto as scooters têm conquistado os brasileiros, principalmente por dispensarem CNH. Basta caminhar pelos centros urbanos para perceber a adesão crescente.

Para aquecer ainda mais esse mercado, chegou ao Brasil a nova Bee Type 2, uma releitura das antigas “vespinhas”, com uma proposta de scooter. Com um preço de lançamento de R$ 12.990, a novidade marca a primeira parceria da Bee com a Keeway, uma montadora chinesa pertencente ao grupo Geely, que também é dono das marcas Volvo e Lotus.

A montadora, que já teve fábrica no Brasil, retorna ao país fornecendo o chassi, conjunto mecânico e motor da Bee Type 2. “Essa união foi essencial para chegarmos ao modelo que é lançado ao mercado. Estamos falando de uma montadora com espírito inovador e foco em tecnologia”, afirma o CEO da Bee, Bernardo Omar.

O modelo Bee Type 2

Segundo Omar, a empresa faturou R$ 23 milhões no último ano e espera crescer para R$ 30 milhões em 2024. Para 2025, a meta é aumentar o faturamento em pelo menos 30%.

A Bee Type 2 se destaca pelo design: farol Angel Eye, carenagem feita 100% de material reciclado e anti-risco, peso leve de aproximadamente 70 quilos, painel digital estilo "Tetris" e amortecedor central inclinado, o que contribui para um visual moderno.

"Nos inspiramos no clássico europeu, com nosso toque de design, tecnologia e performance", comenta Omar. O modelo tem autonomia de 60 quilômetros e atinge até 32 km/h. A bateria removível facilita o carregamento.

Expansão das lojas Bee no Brasil

Para atender à crescente demanda, a Bee conta com cinco lojas próprias em operação, sendo quatro no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. A marca abrirá outra unidade na capital fluminense, no bairro de Ipanema, e estuda expandir para estados como Santa Catarina e Minas Gerais.