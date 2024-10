Marca mais premium: o que está por trás dos novos lançamentos da Yamaha

No último dia 9 de outubro, a Yamaha apresentou a jornalistas e influenciadores seus novos lançamentos da linha 2025. A marca colocará no mercado oito modelos, apostando em tecnologia e robustez para se diferenciar da concorrência. Com uma participação de 18% no mercado, a Yamaha busca ampliar sua fatia, tendo registrado mais de 252 mil motos emplacadas até setembro, segundo a Fenabrave.

Além de novos produtos, a Yamaha investe em elevar a percepção de valor, principalmente nos modelos de entrada, sem reajustar preços. O design moderno, aliado à tecnologia, dá um ar premium incluindo as motocicletas mais acessíveis.

As motos de alta gama também foram elevadas a novos patamares. "Mesmo nas categorias de baixa cilindrada, nossa estratégia é mostrar que temos um produto premium", afirma Rafael Lourenço, gerente de relações institucionais da Yamaha.

Nova Fazer 250

Um dos destaques da nova estratégia é a Fazer FZ25 Connected, que recebeu melhorias no design, com novas carenagens e entradas de ar, conferindo um visual mais agressivo e musculoso. Elementos em preto fosco, como o bloco do motor e guidão, reforçam o ar de sofisticação. O modelo chega às concessionárias em novembro por R$ 23.590.

No quesito conectividade, o aplicativo da marca permite acompanhar o status da bateria e do óleo, além de localizar o último ponto de estacionamento e registrar o consumo diário e mensal dos trajetos.

Neo’s Connected da Yamaha. (Divulgação/Divulgação)

Moto elétrica

Outra grande novidade é a Neo’s Connected, primeira moto elétrica da Yamaha no Brasil, que começa a ser produzida na Zona Franca de Manaus em janeiro. "O objetivo é testar o mercado brasileiro de motos elétricas", explica Helio Ninomiya, diretor comercial da Yamaha.

Com autonomia de 80 km e equipada com duas baterias removíveis, a Neo’s foi projetada para deslocamentos urbanos. A recarga total das baterias leva nove horas, enquanto uma carga de 20% a 80% pode ser feita em cinco horas. O preço ainda não foi definido, mas a marca acredita que será um produto de nicho.