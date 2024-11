Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de outubro de 2024

O Volkswagen Polo foi o carro mais vendido no Brasil em outubro de 2024, com 14.969 unidades comercializadas, de acordo com dados da Fenabrave. A entidade, que divulga mensalmente os números do setor, apresentou a lista dos 50 automóveis mais comprados no país, abrangendo automóveis e comerciais leves. No último mês, em todo o país, foram vendidos 249.896 carros.

Em comparação ao mês de setembro, o volume de vendas do Polo aumentou, quando foram registradas 12.355 unidades emplacadas. Logo após o Polo, a Fiat Strada aparece em segundo lugar, com 14.641 emplacamentos, enquanto o terceiro lugar é ocupado pelo Hyundai HB20, com um total de 10.795 veículos vendidos.

“O Polo é um fenômeno e comprovou sua força ao fechar outubro como o modelo mais vendido, entre todos os segmentos. Além da liderança nos principais segmentos de mercado, de SUVs e hatches, além dos carros de passeio, a Volkswagen segue como a marca de volume que mais cresce em unidades vendidas, com números acima do mercado”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de vendas & marketing da Volkswagen do Brasil.

Acumulado do ano

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat Strada, com 116.090 emplacamentos, seguida pelo Volkswagen Polo, que somou 11.998 unidades vendidas. Na terceira posição, está o Chevrolet Onix, com 77.521 unidades comercializadas.

As preferências dos consumidores no mercado de automóveis mostram uma disputa acirrada entre marcas, especialmente no segmento de automóveis e comerciais leves.

