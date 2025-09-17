No Parque da Luz, Mostra de Arte da 3M reúne ancestralidade e tecnologia

Luiz Zerbini: obra "É proibido pisar na grama. O jeito é deitar e rolar" está presente na nova edição da Mostra 3M de Arte, em São Paulo. (Eduardo Ortega/Divulgação/Mostra 3M de Arte)
Redação Exame
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h23.
A nova edição da Mostra 3M de Arte vai ocupar o Parque da Luz, em São Paulo, com trabalhos de três grandes nomes da arte contemporânea brasileira: Ayrson Heráclito, Leandro Lima e Luiz Zerbini.
A exposição, produzida pela ELO3 e com curadoria de Ana Carolina Ralston, aborda temas como tecnologia, ancestralidade e natureza em um formato pensado para aproximar novos públicos da criação artística.
A edição é totalmente gratuita e começa a partir do dia 27 de setembro.
Ogã Sojatin do Jeje Mahi em Salvador e professor da UFRB, Ayrson Heráclito apresenta Juntó, instalação composta por três esculturas de aço inox de dois metros de altura.
Segundo a empresa responsável pela organização, obra aborda as relações entre os orixás no contexto da ancestralidade afro-brasileira, trazendo referências ao afrofuturismo.
Ao redor das peças, desenhos e poemas representam as 222 combinações possíveis entre 16 orixás, revelando a complexidade dos terreiros como espaços de encontro espiritual e cultural.
Reconhecido por explorar tecnologia, imagem e som, Leandro Lima exibe a instalação luminosa Artéria. A obra parte de uma estrutura metálica central da qual saem fitas de LED programáveis que pulsarão em tons de vermelho e azul.
O trabalho, que ocupa de seis a sete metros de diâmetro, cria um diálogo entre o natural e o artificial, que busca evocar uma energia vital e o ritmo da Terra.
Expoente da Geração 80 e conhecido por suas pinturas vibrantes, Luiz Zerbini a experiência sensorial "É proibido pisar na grama. O jeito é deitar e rolar".
A obra transforma o espaço sob uma das maiores figueiras do Parque da Luz em área de pausa e contemplação, com bancos de madeira, areia e objetos pessoais do artista. Inspirado em poema de Chacal, o trabalho busca reconectar o visitante com o tempo e a escuta da natureza.