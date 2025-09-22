TJ-RJ promove ação social e palestras para o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) promove, nos dias 24 e 25 de setembro, das 10h às 17h, uma grande ação social voltada para pessoas com deficiência, no Palácio da Justiça e seu entorno, no Centro do Rio. A iniciativa, realizada pelo quarto ano consecutivo, marca o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e conta com a participação de tribunais, secretarias estaduais e municipais, além de diversas instituições parceiras.

Coordenada pela presidente da Comai, desembargadora Regina Lucia Passos, a ação oferecerá atendimentos gratuitos que incluem emissão de cartão de gratuidade do JAÉ, cadastro de estagiários e vagas de emprego, serviços de beleza, exames de audiometria e oftalmologia, assistência social, além de atendimentos jurídicos com juízes para casamento, divórcio, retificação de registro civil, registro tardio, guarda, tutela, interdição e mudança de nome social.

As senhas serão distribuídas a partir das 10h e seguem até às 16h.

Palestras e rodas de conversa

O evento ainda contará com palestras e rodas de conversa sobre temas como: “Mulheres e deficiências”, “Saúde em foco”, “Pais atípicos”, “Políticas e protocolos judiciais”, “Empregabilidade”, “O Transtorno do Espectro Autista sob múltiplas perspectivas”, “Saúde da pessoa com deficiência” e “Educação inclusiva”.

A abertura será às 10h30 no auditório da Mútua dos Magistrados, com a palestra “O compromisso dos Tribunais do Rio de Janeiro para com a promoção de acessibilidade e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência”.

Feira de artesanato

O público também poderá visitar uma feira de artesanato com 20 expositores com deficiência, que venderão artigos como bolsas e roupas de crochê, biscuit, bijuterias, peças decorativas, doces e salgados.

Apoio de instituições

O evento tem o apoio da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), Associação Beneficente dos Amigos do TJRJ (Abaterj), Mútua dos Magistrados, Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Receita Federal, INSS, OAB-RJ, Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros órgãos.

O tribunal fica no Palácio da Justiça, na Rua Dom Manuel 37, no Centro do Rio.