No 'BBB 21', Sarah Andrade é eliminada com 76,76% dos votos

Há um mês, os espectadores do Big Brother Brasil 21 jamais imaginariam um paredão entre Sarah, Juliette e Rodolffo. Isso porque, no início do reality, a consultora de marketing era amiga de ambos. Porém, nas últimas semanas, Sarah Andrade se distanciou consideravelmente de Juliette, isolando a sister. Com o sertanejo, Sarah enfrentou um dilema. Quando se tornou líder, Gil conversou com a consultora de marketing sobre a possibilidade de indicar Rodolffo ao paredão.

Discretamente, Sarah tentou convencer o economista a mudar de opinião. Sem sucesso, ela não mencionou a possibilidade de indicação para o sertanejo, que interpretou isso como traição.

Na votação aberta de domingo, 28, Sarah, que estava com uma pulseira branca, começou a dinâmica, que terminou com a indicação dos três emparedados. Na noite desta terça-feira, 30, Tiago Leifert anunciou o resultado: Sarah foi a oitava eliminada do BBB 21, com 76,76% dos votos.

Também é importante lembrar que Sarah chegou a ser uma das favoritas a chegar à final do programa, ao lado de Juliette e Gil do Vigor, trio que ficou conhecido como 'G3'. Isso foi mencionado por Tiago Leifert para Sarah, após a eliminação dela nesta terça-feira, 30.

Mas, do lado de fora da casa, Sarah foi duramente criticada nas redes sociais por ironizar a pandemia do novo coronavírus durante uma conversa em uma festa com Arthur. A ex-BBB chegou a dizer que, durante a entrevista para entrar no reality, perguntaram se ela não estava ligando para a pandemia: "Eu não to sentindo nada", relatou ao colega, em tom irônico.

A declaração foi feita no dia em que o Brasil contabilizou mais de três mil mortes em 24 horas em decorrência da covid-19.

A repercussão negativa foi tão intensa nas redes sociais, que Tiago Leifert teve de dar a informação, de maneira geral, aos participantes do BBB 21, na edição ao vivo, de que, embora os familiares deles estivessem bem, a pandemia de covid-19 piorou no último mês, exigindo que as pessoas tomem ainda mais cuidado ao sair de casa, seguindo as regras de distanciamento social e uso de máscara.