Netflix anuncia documentário sobre Michael Schumacher

Após 7 anos desde o acidente que tirou Michael Schumacher dos holofotes, pouco se sabe sobre o estado de saúde do piloto, que se acidentou enquanto esquiava com a família em Meribel, nos Alpes Franceses. Porém, o silêncio está com os dias contados, visto que a Netflix acaba de anunciar o documentário Schumacher, com estreia para 15 de setembro.

A estreia do documentário estava planejada para dezembro de 2019 mas foi adiada para o último trimestre de 2020 para que fossem feitos os processamentos dos antigos filmes da família.

Com o apoio da família de Michael Schumacher, o documentário trará entrevistas raras e imagens de arquivo inéditas, e contará a trajetória do piloto, com bastidores fora das pistas de corrida, assim como a recuperação de Schumacher após o acidente de esqui.

O filme explora as diferentes facetas que definiram esse piloto tão complexo e mostra como foi sua ascensão meteórica nesse esporte difícil e perigoso. A força de vontade e a luta para vencer contra tudo e contra todos colocaram Michael Schumacher no centro das atenções dos fãs do mundo todo.

A jornada do piloto inspirou milhões de pessoas, e o sucesso dele foi muito além do automobilismo. Mas não são só o espírito de luta e a busca constante pela perfeição que marcam a personalidade de Schumacher. Ele também tem suas inseguranças, como todo homem sensível e inteligente.

Além de depoimentos da esposa de Schumacher, Corinna, o pai do piloto, Rolf, e os filhos Gina-Maria e Mick também dão seus pareceres publicamente pela primeira vez.