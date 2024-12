Rali do Papai Noel? Criptomoedas podem ter nova alta depois do Natal, aponta relatório

A empresa de análise de mercado CoinGecko divulgou um relatório na última quinta-feira, 12, dedicado a um fenômeno antigo, e curioso, no mercado de criptomoedas: o "rali do Papai Noel". Como o nome sugere, o movimento está ligado a uma valorização de ativos logo depois do Natal.

O "presente" que o mercado recebe nesse período foi quantificado pela empresa. Nos últimos 10 anos, entre 2014 e 2023, as criptomoedas tiveram um desempenho positivo em oito das 10 ocasiões. O período analisado engloba o dia 27 de dezembro até o dia 2 de janeiro.

De acordo com o CoinGecko, as altas variaram entre 0,69% no ano com a menor alta, em 2014, e 11,87% no ano com o melhor desempenho do setor, em 2017. Em 2023, o "rali do Papai Noel" resultou em uma valorização de 3,64% no mercado. Já os anos de 2021 e 2022 foram as exceções, com quedas de 5,3% e 1,9%, respectivamente.

O levantamento indica ainda que movimentos de alta anteriores ao Natal são mais difíceis. Nos 10 anos avaliados, o setor valorizou antes da data comemorativa em cinco. Mesmo assim, o desempenho foi semelhante ao período pós-Natal, com altas variando entre 0,15% e 11,56%.

Apenas três anos registraram altas tanto antes quanto depois do Natal: 2016, com valorizações de 11,56% e 10,56%, 2018, com altas de 1,31% e 4,53%, e 2023, com ganhos de 4,05% e 3,64%. Considerando todo o mês de dezembro, o desempenho do mercado mostrou mais variação.

O CoinGecko aponta que, em cinco dos dez anos, o mercado de criptomoedas teve altas no último mês do ano, variando entre 16,08% e 94,19%, em 2017. Já nos outros cinco anos, o movimento foi de queda, variando entre 1,73% e 15,56%.

Na visão da empresa, os dados indicam que o "rali do Papai Noel" ainda "não é um fenômeno consistente", dificultando a garantia da sua repetição neste ano.

Alta do bitcoin no Natal?

Especificamente no caso do bitcoin, o CoinGecko constatou ainda que o movimento de alta é mais comum antes da data. Nos 10 anos avaliados, a criptomoeda teve alta em sete na semana anterior ao Natal, e em cinco ocasiões na semana posterior.

Em geral, o desempenho do ativo foi semelhante tanto na alta - com valorizações entre 0,2% e 13,19% - quanto na queda - com perdas entre 0,33% e 10,86% -, também em linha com a performance geral do setor.

O CoinGecko considera, porém, que esses movimentos indicam um "fenômeno inconsistente". Por isso, não é possível afirmar com certeza que o ativo poderá ter altas nas últimas semanas de 2024.