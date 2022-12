Natal 2022: 25 ideias de presentes para se inspirar

13/25 Panerai Luminor Due TuttoOro ( PAM01182 & PAM01326 )Luminor Due TuttoOro representa um dos relógios mais elegantes do portfólio da Panerai com uma aura de luxo ainda maior. Contornos finos e um estilo elegantemente descomplicado distinguem o Luminor Due e permitem que ele faça a transição das ocasiões mais casuais para aquelas formais complementando o look de homens e mulheres elegantes e exigentes.A caixa de 38 mm e a pulseira são forjadas a partir de Panerai Goldtech™, incorporando alto teor de cobre e platina em sua confecção. O diâmetro de 38mm é perfeito para os pulsos femininos e o brilho do ouro no relógio torna-o o acessório perfeito para arrematar os looks natalinos ou não. Há duas opções de cores de dial: azul escovado pelo sol e branco escovado pelo sol. 195.000, à venda em panerai.com.br. (Divulgação/Divulgação)