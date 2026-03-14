Não é só a Onitsuka: 5 marcas de sapatos japonesas que vale a pena conhecer

Se você planeja viajar ao Japão e está pesquisando o que comprar por lá, é provável que o Onitsuka Tiger tenha aparecido em alguma lista. A marca japonesa virou queridinha entre fashionistas — especialmente por causa do modelo Mexico 66, famoso na sua versão amarela com detalhes pretos.

Lançado em 1966 para os pré-olímpicos realizados no México, o tênis virou ícone pop ao aparecer no filme "Kill Bill: Volume 1", dirigido por Quentin Tarantino, na cena em que a personagem Beatrix Kiddo (Uma Thurman) luta contra os yakuza.

A marca foi fundada em 1949 por Kihachiro Onitsuka e se tornaria mais tarde a precursora da Asics. Nos últimos anos, o Mexico 66 voltou às tendências, com a onda nostálgica do streetwear que inundou as passarelas e as redes sociais.

O catálogo da Onitsuka é um clássico, mas não é o único que vale a pena dar uma olhada, sobretudo se você logo estará no Japão. O país tem diversas marcas interessantes e a maioria delas é pouco conhecida fora da Ásia. Veja cinco nomes para colocar no radar.

Converse Japan

Linha "Made in Japan" traz modelos clássicos com materiais mais robustos (Reprodução/Converse Japan)

Embora seja um dos nomes mais conhecidos do mundo dos tênis, a Converse funciona de maneira diferente no Japão.

A empresa original, fundada nos Estados Unidos em 1908, foi adquirida pela Nike em 2003 por US$ 305 milhões. No Japão, porém, os direitos da marca pertencem à trading japonesa ITOCHU Corporation, o que permite que a Converse Japan desenvolva modelos voltados ao mercado japonês.

Por isso, o portfólio japonês da Converse é recheado de opções exclusivas, muitas delas inspiradas nos modelos vintage das décadas de 1960 e 1970 — como a linha premium Converse Addict, além de colaborações e cores raras no mercado internacional. Ou seja, um achado para turistas e colecionadores.

Outra diferença diz respeito aos materiais utilizados. Os da linha japonesa são mais robustos, como a lona mais densa e costuras reforçadas, além de palmilhas mais confortáveis, como a React 2.0.

Mizuno

Mizuno Wave Rebellion Pro 2 (Reprodução/Mizuno)

A Mizuno é um dos destaques japoneses quando o assunto é esporte — mais especificamente, corrida.

Os tênis da marca têm tecnologia Wave, um sistema de amortecimento que distribui melhor o impacto e aumenta a estabilidade durante a corrida. Modelos como o Wave Rider e o Wave Sky são populares entre corredores que buscam conforto para treinos longos.

No Japão, esses produtos costumam ter preços mais competitivos em outlets e lojas locais.

Marugo e os "tabis"

Os "tabis" são sapatos que separam o dedão dos outros dedos. A Marugo tem linhas voltadas tanto para o esporte quanto para outras ocasiões do dia a dia (Reprodução/Marugo)

Os tabis viraram os novos queridinhos das fashionistas e são figurinha marcada em vários looks do Pinterest. O que muitos não sabem, porém, é que o calçado surgiu no Japão.

Uma das marcas mais conhecidas nesse setor é a Marugo, que produz versões modernas e acessíveis desses modelos. Alguns deles são usados em trabalhos industriais e festivais tradicionais, enquanto outros ganharam versões urbanas, como os modelos Air Jog.

Haruta

Mocassim da coleção de outono/inverno 2025 da Haruta (Reprodução/Haruta)

Para quem busca um sapato clássico, a japonesa Haruta é referência em mocassins.

Fundada há cerca de um século, a marca se popularizou por seus calçados duráveis, acessíveis e confortáveis. Muitos modelos são mais largos que o habitual e mais flexíveis, o que facilita a vida de quem fica o dia inteiro fora de casa e precisa garantir o máximo de conforto possível.

Spingle

Tênis da marca Spingle, de produção artesanal em Hiroshima (Reprodução/Spingle)

Entre as opções mais artesanais está a Spingle, fabricante de tênis feitos à mão na cidade de Hiroshima. Os modelos utilizam materiais premium, como couro de canguru — conhecido por ser ao mesmo tempo leve e resistente — além de solados de borracha natural.

Por causa dessa abordagem artesanal, os calçados são mais resistentes e têm um encaixe mais macio nos pés, características que ajudaram a Spingle a conquistar um público fiel dentro e fora do Japão.