A indústria global de tênis esportivos está bombando por causa da volta aos escritórios. Entenda

Por David Graver

Quando Adam e Ryan Goldston fundaram a empresa de calçados APL – abreviatura de Athletic Propulsion Labs – em 2009, seu objetivo era melhorar o desempenho esportivo.

O primeiro lançamento da marca, o Concept 1, introduziu uma tecnologia própria que permite aos usuários saltar mais alto. Ganhou atenção imediata e foi rapidamente banido pela NBA em 2010.

O próximo passo foi uma linha de tênis de corrida e o mundo da moda se deu conta disso. “Nosso primeiro varejista de tênis masculinos foi a Saks Fifth Avenue, e imediatamente nos tornamos os dois calçados mais vendidos lá”, diz Ryan. “Era uma prova de que havia homens que queriam produtos que lhes falassem de muitas maneiras diferentes.”

Em 2016, os irmãos Goldston tornaram-se os primeiros membros de uma marca desportiva a serem incluídos no Conselho de Designers de Moda da América – prova de que o vestuário desportivo pode ser considerado uma forma de moda de luxo.

A indústria global de tênis gerou US$ 131,1 bilhões em 2021, de acordo com um relatório da Allied Market Research.

Prevê-se que seja avaliada em US$ 215,6 bilhões por ano até 2031.

Uma das principais razões para esse contínuo crescimento, diz o relatório, é que as pessoas estão usando tênis em novos ambientes – entre eles o escritório.

Por que as pessoas estão usando mais tênis no escritório

Os locais de trabalho mais formais já começaram a adotar calçados esportivos como trajes profissionais. “Os escritórios nos EUA têm-se afastado dos mocassins e se voltado mais para a autoexpressão”, afirma Mel Peralta, vice-presidente de marca da Atmos, que lidera as parcerias do varejista global de streetwear com marcas como a Adidas. “As empresas estão dizendo: ‘Estamos ouvindo nossas equipes’. Pode-se parecer muito mais elegante e ficar 10 vezes mais confortável.”

Inder Bhatia, gerente geral para a América do Norte da marca japonesa de calçados Onitsuka Tiger, concorda. “A transição para o business casual com tênis descolados já vem acontecendo há anos”, diz ele. (Onitsuka é o fornecedor do traje unissex, Mexico 66, usado por Uma Thurman nos filmes Kill Bill.) “As pessoas querem se expressar, e possuir tênis legais e coloridos é uma maneira de fazer isso”, diz ele.

Esses não são os “tênis de escritório” de antigamente – os slip-ons (sem amarração) de camurça da Bottega Veneta, os tênis brilhantes da Lanvin ou as ofertas monocromáticas da Common Projects e da Maison Margiela. Agora, os tênis esportivos da Allbirds, APL, Asics, New Balance, Nike e outras marcas de fitness estão incluídos na lista de opções aceitáveis para os negócios.

Em vez do marrom, bege, marinho e preto dos tradicionais calçados sociais, essas empresas de calçados esportivos estão adotando combinações ousadas de tons. Como diz Ryan: “Quando está sentado em sua mesa e olha para baixo e vê um par de sapatos coloridos, o indivíduo se sente bem”.

A decisão geralmente começa com o trajeto. “Adoro usar tênis, pois eles me ajudam a chegar ao trabalho e às reuniões com muito mais rapidez, caminhando e pegando o metrô”, diz o arquiteto e designer Jeffrey Beers, fundador e CEO do estúdio Jeffrey Beers International, com sede em Nova York. “Quando entro no World Trade 7 usando um par desses, é um sinal de que meu foco estará no meu estúdio e em nossos projetos de design.”

Quem está apostando na tendência

Nas décadas anteriores, os trabalhadores trocavam os tênis de transporte por algo mais elegante. Mas uma nova categoria de calçado – denominada “desempenho de luxo” pela APL – significa agora que o segundo par tem ficado em casa.

“Não há razão para que não se queira usar calçados de alto desempenho ao longo do dia”, diz Adam da APL. "É confortável. Isso oferece ao usuário muito suporte. Sempre nos propusemos a fazer com que as pessoas possam trocar de roupa ao longo do dia, mas mantendo o mesmo calçado”.

As inovações nos materiais também contribuíram para uma melhoria na sensação dos tênis. “Adoramos aproveitar materiais naturais como lã merino, fibras de eucalipto e óleo de mamona”, diz Ashley Comeaux, vice-presidente de design de produtos da Allbirds, uma das favoritas do Vale do Silício.

Esses materiais macios, respiráveis e flexíveis podem ser benéficos em ambientes de escritório onde funcionários ficam de pé por longos períodos de tempo. O design leve e silencioso do Allbirds também não faz barulho no chão do escritório.

Ressaltando desses desenvolvimentos está a crença de que sentir-se bem também pode ser elegante. Uma colaboração da Atmos com a New Balance resultou no calçado futuro 2002R em azul cibernético, inspirado no personagem T-800 do Exterminador do Futuro. “A New Balance pegou sua tecnologia e informou: ‘não é preciso correr na Maratona de Nova York para usar esse tênis’”, diz Peralta da Atmos.

Outras colaborações – como o designer de moda masculina Todd Snyder para a Vans ou o pioneiro do calçado Ronnie Fieg e a Fundação Frank Lloyd Wright para a New Balance – também contribuíram para elevar a percepção dos tênis.

“Os tênis se tornaram muito mais do que apenas um equipamento para fazer exercício”, diz Sarah Slutsky, estilista do Wall Group. Ela estilizou pares de empresas como a marca vegana Veja, com sede em Paris, com um look de terno completo que troca uma camisa de colarinho por uma camiseta básica. Dessa forma, os tênis, se tornam “um símbolo de hobbies, preferências e estilo de vida”, diz ela.

Estas mudanças, tanto técnicas como culturais, estão começando a superar a tradição. “As pessoas trabalham melhor quando se sentem melhor”, diz o estilista Michael Fisher. Com o surgimento do setor de desempenho de luxo, os avanços dos materiais éticos e uma gama de possibilidades de expressão pessoal, a aceitação dos tênis esportivos no local de trabalho diz tanto sobre um empregador quanto sobre um funcionário.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.