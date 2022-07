Suárez é contratado pelo Nacional do Uruguai e deve enfrentar clube brasileiro na Sul-Americana

O centroavante Luis Suarez, de 35 anos, está de volta ao Nacional do Uruguai, clube no qual foi revelado antes de seguir para o futebol europeu em 2006. Na tarde desta quarta-feira (27), o ex-jogador do Atlético de Madrid publicou no Twitter que “sente orgulho em voltar a vestir o uniforme do clube”.

A expectativa é de que o jogador se apresente para exames médicos na próxima sexta (29) e já possa entrar em campo na terça (2 de agosto) contra o Atlético-GO, no primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana, às19h15 (horário de Brasília), no Estádio Gran Paque Central, em Montevidéu.

Na noite de terça-feira (26), o uruguaio de 35 anos, publicara um vídeo no Twitter, já adiantando um pré-acordo com o clube de Montevidéu e agradeceu à mobilização da torcida do Nacional nas redes sociais, que impulsionaram a #SuarezAoNacional. Em sua primeira passagem pelo Nacional, Suárez conquistou dois títulos do Campeonato Uruguaio, em 2005 e 2006.

No último dia 1º, o maior artilheiro da história da seleção Uruguai – soma 53 gols em 116 jogos - encerrou o contrato com o Atlético de Madrid, após duas temporadas. Durante o período na Europa, ele jogou na Holanda (Groningen e Ajax), Inglaterra (Liverpool) e Espanha (Barcelona e Atlético de Madrid).

