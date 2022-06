Musical sobre Michael Jackson é destaque no Tony Awards e filhos do cantor o celebram na cerimônia

O musical MJ: O musical, inspirado em Michael Jackson, foi um dos destaques da cerimônia do Tony Awards, o Oscar do teatro americano, que aconteceu neste domingo (12). Indicado a 10 prêmios, o espetáculo levou quatro, incluindo melhor ator para Myles Frost, que interpreta o astro, morto em 2009.

Uma das surpresas da noite foi a participação dos filhos de Michael Jackson, Paris e Prince, que subiram ao palco do Radio City Music Hall, em Nova York, para celebrar o legado do pai.

“Muitas pessoas parecem pensar que nosso pai, Michael Jackson, mudou a música popular para sempre. E quem somos nós para discordar?”, disse Prince, de 24 anos, ao lado da irmã Paris, de 25.

“Mas o que as pessoas podem não saber é que ele adorava musicais, no cinema e no palco. É por isso que estamos incrivelmente honrados em apresentar o primeiro indicado da noite para melhor musical, 'MJ', que, usando muitos de seus sucessos icônicos, analisa as complexidades e o brilho do processo de nosso pai”, continuou o filho do cantor.

Outro momento bastante aplaudido da noite foi quando Myles Frost fez um número musical, dançando e cantando "Smooth Criminal" com um corpo de bailarinos no palco. O site Entertainement Weekly elogiou a performance de Frost e sua "capacidade de canalizar a singular habilidade de Jackson de casar música e dança".

