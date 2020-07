Mulher que recusou usar máscara em Starbucks quer US$ 50 mil de atendente

A reclamação de uma cliente através do Facebook provavelmente rendeu uma das maiores gorjetas da história para o atendente de uma cafeteria Starbucks da Califórnia, Lenin Gutierrez.

Depois de recusar atender uma mulher sem máscara facial na loja em que trabalha, o rapaz foi exposto pela cliente, Amber Gilles, nas redes sociais.

“Conheça Lenin, da Starbucks, que se recusou a me servir porque não estou usando máscara. Da próxima vez, vou esperar pela polícia e trazer uma isenção médica”, escreveu Gilles, que também postou uma foto do rapaz sem autorização.

Antes de ser apagada pela própria mulher, a publicação viralizou, e em poucos dias uma vaquinha coletiva criada por pessoas que se solidarizaram com a história do rapaz rendeu 105.450 dólares ao atendente.

O dinheiro foi entregue em espécie ao jovem na última semana, e Gutierrez chegou a postar um vídeo no Facebook onde comenta o caso e agradece as doações.

Agora, no entanto, a cliente disse a um canal de TV afiliado da ABC que está conversando com seus advogados para pedir metade do dinheiro arrecadado para Gutierrez.

ABC/Reprodução ABC/Reprodução

Segundo Gilles, ela foi discriminada pelo rapaz ao não ser atendida. “Fui discriminada. Eu sou a pessoa que está doente”, disse.

A cliente alegou que sofre de um problema respiratório que a impede de usar máscara. Gilles também disse que abrirá uma vaquinha coletiva para arrecadar fundos e dar início ao processo contra Gutierrez.