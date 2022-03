Móvel adega e adega climatizada: qual o melhor modelo para a sua casa

Com a chegada do outono e com as temperaturas caindo, logo vem aquela vontade de tomar uma taça de vinho, talvez junto dos amigos e em casa. Por isso, vale a pena investir em um projeto de adega de vinhos para a decoração da casa. Veja ideias no texto a seguir.

As adegas também são projetadas para garantir a qualidade dos vinhos. Manter as garrafas entre 10 a 12 graus seria o ideal para vinhos brancos, 15 a 18 graus para vinhos tintos e 8 graus para os espumantes.

Por isso mesmo é que muita gente tente fazer essa instalação em porões, por exemplo. Mas é possível controlar a temperatura da outra ponta da casa utilizando tecnologia de climatização.

Outra coisa que as adegas proporcionam aos vinhos e espumantes é a proteção contra a luz. Essa é uma variável que reflete mais tarde na qualidade das bebidas que irá consumir em casa. Isso porque esses líquidos industrializados são sensíveis à luminosidade - quando uma garrafa fica opaca, é por isso. Portanto, a adega seria o melhor local para mantê-los seguros.

Não é preciso ter um cômodo inteiro da casa reservado como adega. Podemos adaptar esse sonho a uma possibilidade mais real. Hoje em dia, existem várias adegas prontas nas lojas. Também é possível construir um móvel sob medida para esse fim.

Por fim, ainda teríamos as opções de adegas climatizadas, atendendo melhor ainda as nossas necessidades - como veremos no tópico a seguir.

Agora, onde colocar a adega, se não no porão de casa? Bem, pode ser em um cantinho especial da estante ou rack de casa. Outra ideia é aproveitar uma área sob o tampo do balcão de refeições da cozinha integrada.

Também entre módulos de armários da cozinha ou varanda gourmet, talvez perto da churrasqueira. E, por fim, em um recanto do escritório, para degustar vinhos na paz de sua privacidade.

Adegas prontas e sob medida

Adegas integradas à marcenaria da casa ficam um charme só na decoração de diversos ambientes. Existem lindas ideias para móveis abertos. Contudo, a melhor opção são os móveis fechados, com portas de abrir, vedando melhor o ambiente para manter a boa climatização que as garrafas necessitam. E ainda existem os modelos de adegas para serem embutidas dentro de balcões.

Essas adegas tradicionais armazenam de modo muito fácil as garrafas. Nelas, também é fácil catalogar e controlar a temperatura das safras. Seu design não se difere muito de um armário ou despensa comum. Mas de modo bastante econômico é possível personalizá-las também com fitas de LED e puxadores de design diferenciado, combinando com a decoração da casa.

Adegas climatizadas

Para quem adora vinhos, o investimento em adegas climatizadas compensa demais. E de todas as opções listadas, este é o modelo de adega que melhor pode preservar, acomodar e organizar as garrafas de vinhos e espumantes. Dentro deste aparelho, elas ficam numa posição adequada, potencializando a qualidade das bebidas - além do manuseio delas.

Mas o que será que define a escolha de um modelo de equipamento? Bem, a primeira coisa é a capacidade de ajuste de temperatura, oferecendo o clima perfeito para as garrafas e, assim, mais qualidade na hora de beber. E por que isso? Porque a temperatura constante e sem oscilações, deixa os vinhos e espumantes sempre prontos para serem apreciados da melhor maneira.

A saber, é comum em geladeiras haver trepidações ou vibrações no funcionamento que podem comprometer, sim, a qualidade das bebidas, gerando reações químicas que podem antecipar o envelhecimento do líquido, mudando demais o seu gosto original. E se você não consegue sentir o gosto original também não terá a melhor experiência de degustação.

Outras vantagens

Trouxemos, aqui, alguns detalhes incríveis sobre os novos modelos de adegas climatizadas para casa. Confira.

Design compacto e elegante com acabamento espelhado e vidro duplo; prateleiras internas cromadas, deslizantes e reguláveis; controle de temperatura externo em painel touch; sistema de controle de ruído e controle de vibração; sistema de refrigeração livre de gases que prejudicam a camada de ozônio e sistema de motor com baixo consumo de energia.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.