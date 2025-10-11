Casual

Motos de média cilindradas vivem momento efervescente no Brasil

Honda, BMW e Triumph apostam em mercado que representa 18% da produção nacional

Motos: veja os modelos em alta no Brasil (Triumph Scrambler 400 XC)

Rodrigo Mora

Repórter de automobilismo

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 09h03.

Com o recente lançamento da CB 500 Hornet, um nome icônico vai reaparecendo nas ruas. Primeira integrante de uma nova família de motos com o marcante sobrenome — também aplicado aos modelos CB 750 Hornet e CB 1000 Hornet —, a novidade da marca japonesa é equipada com um motor bicilíndrico de 471 cc e 49,6 cv a 8.500 rpm. Seu preço sugerido é de R$ 43.040.

A aposta da Honda recupera não apenas um nome famoso, mas demonstra a efervescência do segmento de média cilindrada. Dados da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) registram no acumulado do ano 1.326.963 motocicletas produzidas – 18,5%, 34.557, foram de média cilindrada.

Também recentemente a Triumph anunciou o lançamento global da Scrambler 400 XC, nova integrante da linha Modern Classic. A marca inglesa registrou um aumento em sua produção em 2024, atingindo a marca de mais de 13.500 unidades fabricadas. De acordo com a empresa, esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por modelos justamente de 400 cilindradas.

No seu portfólio estão os modelos Scrambler 400 X (R$ 33.990) e Speed 400 (R$ 29.990). Trata-se do primeiro ano da linha 400cc no país, que já soma mais de 8.500 motos emplacadas.

Brasil em destaque

Boa parte dos modelos de média cilindrada é produzida no Brasil. A própria Triumph investiu 1 milhão de libras para incrementar sua capacidade produtiva em Manaus (AM), acrescentando um turno na linha de produção para atender a demanda.

Outro modelo que sai de lá é a C 400 X, que há cinco meses é fabricada na planta do BMW Group.

"Este já é o terceiro modelo que iniciamos a produção neste ano, de um total de seis previstos para 2025. Esse ritmo acelerado demonstra a relevância da nossa fábrica no ecossistema global da BMW Motorrad e a confiança na demanda do mercado brasileiro", destaca Alex Donatti, diretor da fábrica manauara. Em 2024, o segmento abaixo de 500 cc – composto pelos modelos G 310 GS, G 310 R e G 310 RR – somou 22.339 unidades.

Uma das mais tradicionais no segmento, a Ducati Scrambler atualmente pede uma nova geração. Já a Kawasaki disputa o segmento com as esportivas Ninja 300 e Ninja 500, a trail Versys-X 300, a naked Z500 e com a estradeira Eliminator 500.

Acompanhe tudo sobre:HondaMotosMotociclismo

