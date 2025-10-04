‘Esse novo ciclo de investimento reforça a nossa confiança no Brasil’, diz CEO da Moto Honda

A Moto Honda, multinacional japonesa que fabrica veículos e motores, anunciou um novo ciclo de investimentos de R$ 1,6 bilhão em suas operações de motocicletas no Brasil até 2029. O aporte reforça a estratégia da companhia de ampliar sua liderança no segmento e atender à crescente demanda por soluções de mobilidade mais ágeis, versáteis e econômicas.

O presidente da Moto Honda, Arata Ichinose, destacou que a decisão é um sinal de confiança no país.

“A Honda acredita no Brasil e segue comprometida com o desenvolvimento local. Ao longo de 49 anos de produção em Manaus, conquistamos a confiança dos brasileiros com produtos de alta qualidade que apoiam a mobilidade de milhões de pessoas todos os dias. Este novo ciclo de investimentos reforça nossa confiança no país, nos parceiros de negócios e no mercado nacional,” diz o CEO em nota.

Expansão em Manaus

Parte relevante do investimento será destinada à modernização e ampliação da fábrica em Manaus (AM), que se tornará ainda mais estratégica para as operações globais da marca. A planta passará a ter capacidade produtiva de 1,6 milhão de unidades por ano a partir de 2026, resultado de mudanças de layout, novas linhas de montagem e adoção de equipamentos de alta tecnologia.

A expansão criará cerca de 350 novos empregos, fortalecendo o ecossistema industrial da Zona Franca de Manaus e estimulando a economia regional.

Lançamentos e portfólio

A companhia também prepara o lançamento de novos modelos no mercado brasileiro, que devem incluir versões mais econômicas, com motores eficientes, recursos avançados de segurança e maior conectividade.

Com a chegada dos novos produtos, a Honda reforçará o maior portfólio de motocicletas do país, que já reúne 20 modelos produzidos localmente e 7 importados, com cilindradas que variam de 110cc a 1.800cc — atendendo desde clientes que buscam mobilidade diária até os que utilizam a moto para lazer.

Produção verticalizada e inovação

Inaugurada em 1976, a unidade de Manaus é a mais verticalizada da Honda no mundo, produzindo internamente componentes-chave como chassi, rodas, assentos e motores.

O investimento prevê ainda melhorias nos processos logísticos, no ambiente de trabalho e na ecoeficiência da fábrica, que já opera com 100% de energia elétrica de fontes renováveis.

Impacto econômico e social

Atualmente, a Honda é a maior fabricante de veículos motorizados do Brasil, com produção de cerca de 6.500 motocicletas por dia. Além de abastecer o mercado interno, a empresa exporta para 17 países, entre eles Estados Unidos, Austrália e México.

Na avaliação do presidente Ichinose, o novo ciclo de investimentos é também uma forma de reconhecer a importância da operação brasileira para o grupo global.

“Colocamos nossos clientes no centro de tudo o que fazemos e queremos preparar nossas operações para continuar crescendo, gerando empregos e liderando o segmento de motocicletas, sempre focados em atender às necessidades e expectativas dos consumidores brasileiros.”

Rumo aos 50 anos no Brasil

Com quase cinco décadas de atuação na Amazônia, a Moto Honda já produziu mais de 31 milhões de unidades no Brasil. O novo ciclo de investimentos se conecta às preparações para as comemorações da marca, que completará 50 anos de fábrica em Manaus, em 2026.

Sobre a Moto Honda no mundo

A Honda Motor Co., Ltd. foi fundada em 24 de setembro de 1948, no Japão, por Soichiro Honda e Takeo Fujisawa.

A empresa começou fabricando bicicletas motorizadas, usando motores de geradores militares reaproveitados após a Segunda Guerra Mundial. O primeiro grande sucesso foi a Honda Dream D-Type, lançada em 1949, considerada a primeira motocicleta oficial da marca.

A partir dos anos 1950, a Honda começou a expandir internacionalmente e, em 1959, abriu a primeira subsidiária fora do Japão, nos Estados Unidos (American Honda Motor Co., em Los Angeles).

Hoje, a companhia atua em diversos setores, incluindo motocicletas, automóveis, motores, equipamentos de força, robótica e aeronaves.