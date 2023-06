Motos urbanas: Triumph lança modelos com motor menor para uso na cidade

A Speed 400 e a Scrambler 400 X: dois modelos totalmente novos que se juntam à linha Triumph em 2024. Nascido em uma linhagem inigualável, a roadster Speed 400 junta-se à linha clássica moderna de maior sucesso da Triumph, as Speed Twin 900 e 1200, enquanto a Scrambler 400 X remete aos traços de design robusto das Scrambler 900 e 1200, com um pedigree off-road que remonta às primeiras Scramblers de fábrica da década de 1950.

Projetados desde o início com uma nova plataforma monomotor, esses novos modelos são projetados para oferecer uma pilotagem divertida, ágil e confiável para pilotos de todas as idades e níveis de experiência.

Juntamente com a capacidade líder da classe, tecnologia focada no piloto e qualidade e detalhes líderes da categoria, e com um alto nível de especificação padrão, longos intervalos de manutenção e uma garantia abrangente, esses novos modelos acessíveis representam uma incrível relação custo-benefício e trazem o estilo, a qualidade e o desempenho icônicos da Triumph para toda uma nova geração de pilotos da Triumph.

Além do aumento da linha, a Triumph Brasil celebra a expansão de sua rede de concessionárias, iniciada em dezembro de 2022, com a abertura em Manaus (AM). Desde então, já abriu as portas em Itajaí (SC), Sorocaba (SP) e em junho inaugura nas cidades Uberlândia (MG), São Luís (MA), Palmas (TO) e Recife (PE). Em agosto, abre no Rio de Janeiro.

Velocidade e DNA da Scrambler

Concebidas e projetadas em Hinckley, no Reino Unido, essas duas novas adições à linha de clássicos modernos foram desenvolvidas com a mesma atenção aos detalhes dos modelos mais célebres da Triumph. Elas são instantaneamente reconhecíveis graças às suas atemporais silhuetas Triumph, tanques de combustível esculpidos característicos e perfis de motores clássicos e foram projetadas para oferecer toda a qualidade, sensação e presença de suas companheiras de maior capacidade.

Toques tradicionais, como a distintiva cabeça do cilindro com aletas e as tradicionais braçadeiras do cabeçote de exaustão, combinam com detalhes contemporâneos, como o silenciador virado para cima, grafismos ousados e a tecnologia sensivelmente incorporada, como resfriamento a líquido oculto e um escape fluido com silenciador primário oculto. Tudo combinado para entregar o inconfundível estilo personalizado moderno da Triumph.

O acabamento de alta qualidade e os detalhes elegantes continuam com as carcaças do motor revestidas a pó preto, garfos anodizados dourados rígidos, pintura de alta qualidade e detalhes do logotipo que garantem que o acabamento desses novos modelos seja premium.

Os esquemas de pintura de dois tons da Speed 400, cada um com um gráfico de tanque Triumph proeminente, refletem seu estilo roadster dinâmico, com as cores Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black disponíveis.

Acentuando a atitude para todo o terreno da Scrambler 400 X estão muitos recursos práticos e propositais, incluindo proteção para o farol, radiador e cárter, bem como protetores de mão, um apoio de guidão acolchoado e um para-lama dianteiro mais longo.

A Scrambler 400 X está disponível em três esquemas de cores elegantes e contemporâneos, cada um com a distinta faixa de tanque ‘Scrambler’ e o emblema triangular da Triumph, com opções Matt Khaki Green e Fusion White, Carnival Red e Phantom Black, além de Phantom Black e Silver Ice.

O novo motor TR-Series

Nomeado para celebrar a histórica linhagem Triumph ‘Trophy’, cujas raízes remontam aos singles de corrida do início do século XX e, em particular, à competição offroad Six Day Trial. Este novo motor monocilíndrico de 398cc com injeção de combustível e resfriado a líquido combina o estilo clássico moderno da Triumph com engenharia de última geração para oferecer um desempenho superior com uma entrega de potência responsiva, divertida e cheia de personalidade, juntamente com uma nota de escape evocativa, rica e distinta.

Os destaques técnicos incluem uma cabeça de cilindro DOHC de quatro válvulas e um virabrequim que foi perfeitamente pesado e equilibrado para otimizar a inércia para a pilotagem em baixa velocidade. O sistema de acionamento de válvulas utilizando o balancim de massa otimizada e revestimento DLC (Diamond Like Carbon) apresenta baixo atrito e contribui para a rápida elevação de rotação e desempenho do motor.

A caixa de câmbio de seis velocidades oferece uma seleção de marchas leve e precisa, com relações perfeitamente distribuídas para aproveitar ao este motor característico e rico em torque.

Pilotagem

Com ergonomia projetada para um ótimo conforto e controle, a Speed 400 e a Scrambler 400 X se beneficiam de uma cintura fina que combina com uma altura de assento acessível de 790 mm e 835 mm, respectivamente, e um baixo peso de 170 kg/ 179 kg para garantir um manuseio seguro em baixa velocidade e manobras fáceis com os pés abaixados.

Ambos os modelos se beneficiam de seu próprio chassi específico do modelo, com uma nova estrutura, subquadro traseiro aparafusado e braço oscilante de alumínio fundido emparelhado com configurações de suspensão adaptadas a cada caso de uso, ambos oferecendo o famoso manuseio fácil, ágil e dinâmico da Triumph.

A Speed 400 apresenta grandes garfos frontais invertidos de pistão grande de 43 mm, unidade de suspensão traseira monochoque com reservatório externo, rodas leves de 17 polegadas e geometria e distância entre eixos específicas das roadsters. Proporcionando uma pilotagem envolvente e intuitiva, juntamente com uma posição de pilotagem confortável e neutra que inspira confiança para pilotos de todos os tamanhos e níveis de habilidade. Poderosos freios dianteiros radiais de quatro pistões com um disco dianteiro de 300 mm e cabos trançados dão uma sensação de frenagem responsiva para melhorar a confiança do piloto.

A Scrambler 400 X possui uma distância entre eixos mais longa, suspensão de deslocamento mais longa, roda dianteira maior de 19 polegadas e guidão largo para maior estabilidade e controle ao pilotar em superfícies soltas, além de fornecer uma posição de pilotagem mais vertical e dominante da Scrambler. Um pedal de freio de aço fundido maior e pedais de alta aderência que são posicionados mais baixos e mais largos também contribuem para uma posição de pilotagem mais natural fora de estrada, enquanto um disco de freio dianteiro maior de 320 mm e um composto de pastilha otimizado proporcionam um desempenho de frenagem progressivo e reconfortante em todas as condições.

Tecnologia focada no piloto

Adicionando conveniência, desempenho e segurança ao piloto, a Speed 400 e a Scrambler 400 X compartilham algumas das mais recentes tecnologias focadas no piloto, adaptadas para cada modelo.

Aceleração ride-by-wire

A gestão do motor Bosch com a aceleração ride-by-wire proporciona uma resposta linear e intuitiva da aceleração com uma entrega de potência previsível para maior capacidade de condução, segurança e controle.

Controle de Tração e ABS

O sistema de controle de tração em ambos os modelos é comutável com uma seleção simples de ligar ou desligar, para que o piloto possa desativar a intervenção de forma rápida e fácil.

O ABS de canal duplo da Bosch oferece frenagem garantida em todas as condições para maior segurança e tranquilidade, e a Scrambler 400 X também pode ser desativada para maior controle ao pilotar fora de estrada.

Novos instrumentos de formato duplo

Os instrumentos de formato duplo limpos e contemporâneos apresentam um grande velocímetro analógico e uma tela LCD integrada que inclui tacômetro digital, marcador de combustível restante e indicador de marcha proeminente, claramente visíveis em todas as condições de iluminação.

Toda essa funcionalidade é acessada por meio de um botão de rolagem intuitivo, fácil de usar, montado no guidão, e o visor é pré-ativado para mostrar o status do acessório de manoplas aquecidas, se instalado. Uma tomada de carregamento USB-C convenientemente localizada permite o carregamento em movimento de dispositivos montados no guidão, como smartphones e sistemas de navegação.

Embreagem de auxílio de torque

Este sistema engenhoso reduz o esforço da alavanca de embreagem para reduzir a fadiga durante a parada/início da pilotagem, além de melhorar a confiança e a tranquilidade do piloto, evitando o travamento das rodas traseiras durante as mudanças para baixo.

Iluminação totalmente em LED

Projetado para desempenho e presença, o poderoso farol apresenta uma luz diurna distinta com assinatura Triumph de DRL, enquanto a luz traseira também inclui uma assinatura de luz moderna, juntamente com guias de luz moldadas e marca Triumph. Indicadores finos e contemporâneos completam o pacote.

Segurança instalada de fábrica

Tanto a Speed 400 quanto a Scrambler 400 X vêm equipadas com uma trava de direção e um imobilizador antirroubo como padrão. O chip transponder integrado na chave de ignição garante que apenas o proprietário possa ligar o motor.