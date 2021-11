Morre Ruy Ohtake, arquiteto renomado e filho de Tomie Ohtake

Morreu na manhã deste sábado, 27, o arquiteto Ruy Ohtake, aos 83 anos. Ele, que lutava contra um câncer de medula, Mielodisplasia, será velado no próprio apartamento em São Paulo e cremado no Horto da Paz, segundo informações da assessoria de imprensa.

Filho da artista plástica Tomie Ohtake, Ruy é lembrado por suas mais de 300 obras arquitetônicas no Brasil e no mundo, entre elas os hotéis Unique e Renaissance, o Parque Ecológico do Tietê, o sistema de transporte urbano Expresso Tiradentes e a sede social e cultural do São Paulo Futebol Clube.

Em mais de 60 anos de carreira, foi resposável também por obras como Royal Tulip Alvorada, o Estádio do Bezerrão. Ohtake ainda assina o projeto de adequação do Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) para a Copa do Mundo de 2014 que foi realizada no Brasil. Além de outros trabalhos.

O arquiteto nasceu em São Paulo, em 27 de janeiro de 1938, e cursou arquitetura na FAU, da Universidade de São Paulo.