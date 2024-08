Morre Alain Delon: relembre 5 filmes emblemáticos da carreira do ator

O ator Alain Delon morreu neste domingo, 18, em sua casa em Douchy, cidade a 130 quilômetros de Paris.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony e (seu cão) Loubo lamentam profundamente o falecimento de seu pai. Ele morreu tranquilamente em sua casa em Douchy, rodeado por seus três filhos. A família pede que respeitem sua privacidade neste momento de luto extremamente doloroso", anunciaram os três filhos do ator à agência AFP.

Com participação em mais de 80 filmes, relembre cinco produções marcantes na carreira do ator francês.

O Sol por Testemunha (196o)

A primeira versão cinematográfica do romance "O Talentoso Ripley", da americana Patricia Highsmith amoral. Tom Ripley (Alain Delon) aceita de um rico industrial a missão de trazer de volta para casa seu filho Philippe (Maurice Ronet), que vive com a namorada Marge (Marie Laforêt), na paradisíaca Riviera Italiana. Frio e calculista, Ripley se aproxima de Philippe, tornando-se seu melhor amigo. É o início de um plano diabólico. O livro ganhou novas adaptações, em 1999 com Jude Law e Matt Damon e neste ano com uma minissérie com Andrew Scott para a Netflix.

Rocco e Seus Irmãos (1960)

Vencedor do Leão de Prata no Festival de Veneza, o filme narra a fuga da pobreza de Rosaria e seus quatro filhos, que saem do sul da Itália para Milão.

O Leopardo (1963)

Em O Leopardo, Delon vive mais uma adaptação de livro para o cinema, desta vez o romance de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, O Leopardo tornou-se um clássico do cinema pela dupla protagonizada por Delon e Claudia Cardinale. O filme narra o declínio da aristocracia nos anos 1860. O Samurai (1967) Na produção, Alain Delon interpreta Jef Costello, um assassino contratado com instintos de samurai. Depois de executar um ataque perfeitamente planejado, Jef se vê preso entre um persistente investigador policial e um empregador implacável, e nem mesmo sua armadura de chapéu de feltro e casaco impermeável pode protegê-lo. O filme é considerado um dos mais importantes da carreira de Delon no cinema.

Borsalino (1970)

Em 1930 em Marselha, o gângster Roch Siffredi (Alain Delon) é libertado da prisão e descobre que sua ex-namorada Lola (Catherine Rouvel) seguiu em frente e agora está com François Capella (Belmondo), outro vigarista. Inicialmente em desacordo, os dois homens formam uma parceria que os fará ascender na hierarquia do crime organizado em Marselha. Mas até onde irão na sua busca pelo poder e que preço serão forçados a pagar?