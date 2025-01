Ano Novo Chinês: Montblanc comemora com coleção inspirada no ano da cobra

O Ano Novo Chinês é um momento de alegria e união para familiares e amigos, uma celebração impregnada de tradições centenárias que simboliza a promessa de novos começos, prosperidade e boa saúde e oferece um momento especial para colocar a caneta no papel e compartilhar votos de felicidades aos entes queridos escritos à mão.

Para celebrar o início do Ano da Cobra, a Montblanc apresenta uma seleção que reverencia a arte da caligrafia e a rica herança do artesanato chinês. Além da auspiciosa cor do ouro, o lançamento traz toques da cor jade, inspirada na porcelana celadon e no artesanato da escultura em jade.

A caneta-tinteiro Meisterstück Calligraphy Solitaire Celadon Dégradé apresenta a pena curva Montblanc, que é particularmente adequada para as complexas caligrafias chinesas, japonesas e coreanas, bem como para esboços e desenhos. Retificada num ângulo de 45º, a pena curva permite uma variedade de larguras de linha, formas e estilos, oferecendo a versatilidade da pena que a arte da caligrafia exige: dependendo do ângulo da pena curva no papel, o calígrafo pode alcançar ampla horizontalidade de linhas e linhas verticais finas, ao mesmo tempo que vira a ponta de cabeça para baixo para obter uma linha fina adequada para desenhos detalhados.

Com referências ao artesanato tradicional chinês, a tampa e o corpo do Meisterstück Calligraphy Solitaire Celadon Dégradé apresentam uma laca translúcida gradiente em um tom semelhante ao verde jade: a cor celadon, inspirada na conceituada porcelana Celadon de mesma cor originária da China. Abaixo desta camada translúcida de laca, uma gravura especial na cor dourada reinterpreta um padrão geométrico em zigue-zague que é comumente visto no artesanato tradicional de tecelagem de bambu.

Em seu formato, a Meisterstück Calligraphy Solitaire Celadon Dégradé segue os códigos de design atemporais de uma caneta-tinteiro clássica da Meisterstück, incluindo acessórios dourados exclusivos e uma tampa coroada com o emblema Montblanc. Esculpida à mão em ouro maciço Au 750/18K por mestres artesãos ao longo de 35 etapas habilidosas, a pena curva é embelezada com um relevo especial inspirado nos movimentos da caligrafia. Além da pena curva, a Meisterstück Calligraphy Solitaire Celadon Dégradé também está disponível com uma pena média Montblanc clássica ou como uma rollerball.

A pena curva também está disponível na Meisterstück LeGrand Calligraphy Curved Nib, com a tampa e o corpo do instrumento escrita confeccionados em resina preciosa preta.

A auspiciosa cor do jade adorna uma seleção de artigos de couro e acessórios de escrita da coleção Montblanc Extreme 3.0, com curadoria para acompanhar e inspirar seus proprietários na entrada do novo ano.

A seleção de couro Extreme 3.0 em jade inclui Extreme 3.0 Estojo de Caneta (1 e 2 peças), ideal proteger seus instrumentos de escrita favoritos quando estiver em movimento. Extreme 3.0 Estojo de Caneta (1 e 2 peças) com elástico, uma versão reinventada do estojo para caneta Montblanc, que pode ser colocado em torno de um caderno Montblanc para manter juntas essas ferramentas de criatividade. Extreme 3.0 Caderno em uma variedade de tamanhos, adequado para escrever os desejos de ano novo.

Além da variedade em jade, a elegante mochila Extreme 3.0 com fivela M LOCK 4810 é uma peça funcional e um companheiro versátil para novas jornadas. Para um toque elevado, a mochila também pode ser decorada com uma fivela M LOCK 4810 em alumínio dourado e vermelho tijolo, disponível para compra separadamente para transformar sua peça de couro Extreme 3.0 em uma expressão de estilo personalizada.

Relógios: Montblanc Iced Sea Automatic Date

Ano Novo Chinês: Montblanc Iced Sea Automatic Date (Montblanc/Divulgação)

Um relógio adequado para quem encara o ano novo com espírito aventureiro, este Montblanc Iced Sea Automatic Date traz um fascinante mostrador preto inspirado no Mer de Glace, a principal geleira do Maciço Mont-Blanc, evocando sua textura, profundidade e cor graças a uma técnica especial chamada gratté-boisé.

O relógio transporta ainda mais quem o usa para as montanhas com uma caixa em tom de bronze que recria a cor do sol poente sobre a geleira. O Montblanc Iced Sea Automatic Date é resistente à água até aprox. 300 metros e vem com um bisel bicolor unidirecional de alumínio anodizado, uma gravação 3D no fundo da caixa e uma pulseira de borracha preta intercambiável com contorno marrom e sistema de ajuste fino.

O ano também começa com um presente que mergulha o usuário em um mundo de inspiração, os fones de ouvido intra-auriculares Montblanc MTB 03 oferecem som elevado e conforto de uso duradouro. O design dos primeiros fones de ouvido intra-auriculares da Montblanc em resina preta foi inspirado no instrumento de escrita Meisterstück, enquanto a Montblanc Sound Signature dos fones de ouvido foi aperfeiçoada pelo renomado engenheiro de áudio Axel Grell, garantindo um alto nível de som qualidade.

Apresentando funções importantes, como cancelamento ativo de ruído, resistência à água e funcionalidade de toque para controlar as principais ativações de som, os fones de ouvido vêm com um estojo de carregamento leve e de bolso que mantém essas peças inteligentes e luxuosas seguras.