Montblanc imortaliza 'O Grande Gatsby' em edição para colecionadores

Embora a coleção Montblanc Great Characters geralmente preste homenagens aos indivíduos cujas realizações deixaram uma marca indelével na humanidade, como Maria Callas e Muhammad Ali, a edição mais recente ilumina um personagem fictício que continua a ter influência no mundo real. A coleção Montblanc Great Characters Homenagem Ao Grande Gatsby dá vida à história do personagem central da obra-prima de F. Scott Fitzgerald.

Publicado pela primeira vez em 1925, apenas um ano após a Montblanc ter introduzido o instrumento de escrita Meisterstück, o romance explora os temas da decadência, da libertinagem, do idealismo, da resistência à mudança e da convulsão social durante os chamados "Loucos Anos 20" através da história dos seu protagonista, o jovem e misterioso bilionário Jay Gatsby.

O estilo de vida de Gatsby reflete uma aura de luxo e sofisticação, sinônimo da tradição de estilo elegante e atemporal da Montblanc, enquanto o trabalho artesanal e a atenção aos detalhes exibidos na coleção de instrumentos de escrita evocam a propensão de Gatsby para o perfeccionismo e sua busca por uma estética impecável.

Cada uma das cinco edições que compõem a coleção Great Characters Homenagem Ao Grande Gatsby apresenta elementos de design que evocam um aspecto diferente da vida do personagem, mas certos elementos estão presentes em cada edição.

Cada topo é decorado com um brasão que traz as iniciais de Jay Gatsby, enquanto o formato do clipe é inspirado em um clipe de dinheiro, uma referência ao significado de riqueza e sucesso como medida do sonho americano.

O cone de cada edição é modelado na tampa de rosca de um frasco e remete à era da Lei Seca e ao sucesso dos Bootleggers. Cada um dos designs da pena enfatiza elementos importantes do romance: o famoso carro amarelo de Jay Gatsby, estilo Art Déco e a luz verde que simboliza o profundo amor de Gatsby por Daisy, mas também sua busca pelo sonho americano.

A Montblanc Great Characters Homenagem Ao Grande Gatsby Edição Especial retrata a cidade de Nova Iorque na década de 1920, a capital do sonho americano, onde qualquer pessoa, independentemente da sua origem, podia alcançar o sucesso e a prosperidade através do trabalho árduo.

A forma geral é inspirada nos arranha-céus Art Déco, bem como nos instrumentos de escrita históricos da Montblanc da época. O padrão no corpo e a cor azul profundo se unem para recriar a vista de um arranha-céu cintilante à noite na cidade que nunca dorme. O padrão no corpo de cada instrumento de escrita é único graças a uma técnica especial que combina resina preciosa e laca, uma novidade nas coleções de instrumentos de escrita da Montblanc.

O Grande Gatsby ganha coleção de escrita com a assinatura Montblanc (Divulgação/Divulgação)

Os anéis vermelhos e azuis lembram a bandeira dos EUA e representam o sonho americano, sugerindo mais uma vez um dos temas principais do romance. A luminosidade do emblema fluorescente Montblanc que coroa a edição refere-se à luz verde permanentemente acesa no final do cais de Daisy, representando o amor duradouro de Gatsby por ela e seu sonho incansável de sucesso.

A pena de ouro maciço Au 585 com revestimento de ródio é decorada com a vista frontal do famoso carro amarelo de Jay Gatsby, evocando a opulência e extravagância absoluta com que o personagem se cerca e a elevada posição social que busca manter.

Todos os elementos de design da Montblanc Great Characters Homenagem Ao Grande Gatsby Edição Limitada 1925 contam a história do ambicioso Gatsby que alcançou seu próprio "Sonho Americano" através de trabalho duro, determinação e um pouco de sorte. Limitada a 1925 peças, o número homenageia o ano de publicação do romance. O padrão do topo lembra um clássico terno risca de giz, traje que era considerado símbolo de status nas camadas mais altas da sociedade, enquanto os acessórios revestidos de ouro amarelo representam a cor amarela, a cor mais comum no romance e símbolo de dinheiro e materialismo. O topo também apresenta uma placa revestida de ouro amarelo com as iniciais de Jay Gatsby.

O emblema Montblanc em madrepérola colocado em laca preta no topo do instrumento de escrita também evoca riqueza e prosperidade e exala pura elegância, uma representação que pode ser imediatamente associada a Jay Gatsby. A pedra sintética verde embutida no cone é uma referência à luz verde no final do cais de Daisy, simbolizando o amor de Gatsby por ela e suas grandes ambições. O relevo na sólida pena de ouro amarelo bicolor Au 750 também retrata o famoso carro amarelo de Jay Gatsby, o símbolo de status máximo do self-made man.

Embora Fitzgerald nunca tenha vivido para testemunhar todo o sucesso e fama que sua obra-prima literária alcançou, o grande personagem que ele criou nas páginas de seu romance vive 100 anos depois, tão fascinante, estimulante e influente como sempre, e agora como uma limitada edição Montblanc Great Characters.