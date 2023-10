Maria Callas é a nova homenageada na coleção Montblanc Muses

A coleção de instrumentos de escrita Montblanc Muses é dedicada às mulheres que deixaram uma marca reconhecível na cultura e na sociedade, que ainda pode ser sentida hoje. Os cuidadosos detalhes de design de cada edição refletem as características únicas de cada musa e seu extraordinário legado.

A mais recente edição especial Montblanc Muses Maria Callas presta homenagem à artista aclamada como ‘La Divina’ devido à sua voz profundamente comovente combinada com um estilo elegante e instinto dramático.

Com o seu talento, paixão e carisma, Maria Callas alcançou a fama como a derradeira diva da ópera atuando nas principais casas de ópera de todo o mundo. A estrela que tanto brilhou em vida continua encantando novas gerações através de gravações como uma das maiores sopranos da história da música.

Nascida em 1923 na cidade de Nova York, filha de pais gregos, Callas estudou música em Atenas e estreou profissionalmente na mesma cidade. A sua carreira internacional começou em Verona, em 1947, depois em Veneza e Florença, onde cantou o papel-título de Norma de Bellini, tornando-se o seu papel de assinatura. Callas fez sua tão esperada estreia no Metropolitan Opera de Nova York em 1956, estampando a capa da revista Time para marcar a ocasião. Sua carreira iria disparar com novos papéis no seu repertório até que ela se retirou do palco para a vida deslumbrante do jet-set internacional.

Mesmo tendo conseguido se aposentar em grande estilo, ela continuou a aparecer em concertos e gravações ocasionais ao longo dos anos, até sua morte em 1977.

Embora Maria Callas possuísse um alcance vocal de quase três oitavas, superando as definições tradicionais de canto soprano, ela era uma mulher que também sabia cativar com seus looks de tirar o fôlego. A preciosa resina turquesa da tampa e do corpo da Montblanc Muses Maria Callas Special Edition destaca uma de suas cores favoritas, enquanto o formato geral do instrumento de escrita reflete a beleza graciosa de Maria Callas com sua silhueta esbelta e elegante.

Com a escolha dos papéis, Maria Callas reviveu o repertório ricamente ornamental da tradição do bel canto. Um detalhe do figurino de um de seus papéis mais conhecidos, Norma, de Bellini, é refletido em um padrão de folhas de louro ao redor do cone revestido de platina da edição, juntamente com a assinatura em relevo da soprano. O desenho do louro é uma referência à agora icônica imagem de Maria Callas como a sacerdotisa druida cantando a famosa ária ‘Casta Diva’ da trágica ópera, em vestes brancas esvoaçantes e uma coroa de louros.

Além de ser ‘La Callas’ no palco, a soprano também se tornou um ícone de estilo que encantou o mundo. A pena de ouro maciço Au 585, feita à mão e revestida de ródio, traz em relevo os olhos de gato delineados com kohl e as sobrancelhas escuras tão típicas de sua imagem, bem como o apelido que é inseparável de Maria Callas: ‘La Divina’.

Amante de vestidos de grife e acessórios luxuosos, a estrela apreciava todas as coisas bonitas da vida. O clipe do instrumento de escrita, especialmente a pedra do clipe, é uma homenagem ao grande amor de Callas por joias e flores. O formato da pétala da pedra lembra a folha de uma nova rosa que recebeu o nome de Callas em 1965, enquanto o tom turquesa profundo da pedra presta homenagem à cor do Mar Egeu, homenageando as raízes gregas de Callas.

Maria Callas sempre foi a personificação da elegância e a sua devoção à sua arte foi inabalável. Mais de 45 anos após sua morte, a estrela de Callas ainda brilha e seu legado vive em uma edição especial de instrumento de escrita que destaca uma vida inesquecível e um talento artístico excepcional.

Montblanc Muses Maria Callas Special Edition está disponível nas boutiques Montblanc boutiques e online.