Muhammad Ali é homenageado pela Montblanc com edição de escrita

Com a linha de escrita Grandes Personagens, para colecionadores, Montblanc homenageia os indivíduos cujas realizações deixaram uma marca reconhecível na humanidade e cuja influência continua viva até hoje. Poucos atletas são tão celebrados e homenageados como o tricampeão mundial dos pesos pesados, Muhammad Ali, cujos momentos lendários no esporte e no ativismo pelos direitos civis fizeram dele uma das figuras mais influentes do século 20.

A coleção Montblanc Great Characters Muhammad Ali é dedicada a um homem que não apenas desafiou adversários no ringue de boxe, mas que usou sua mente, carisma e voz como um defensor incansável dos direitos civis, sacrificando um longo período de sua carreira para permanecer pronto para aquilo em que acreditava.

Nascido Cassius Clay (1942-2016) em Louisville, Kentucky, Muhammad Ali começou a praticar boxe aos 12 anos, após ter sua bicicleta roubada e seguindo o conselho de um policial: antes de buscar retaliação, deveria aprender a lutar. Aos 18 anos, ele ganhou destaque mundial nos Jogos de Verão de 1960, em Roma, quando competiu como meio-pesado amador e conquistou a medalha de ouro. Apenas quatro anos depois, ele abalou o mundo dos esportes ao se tornar campeão mundial de boxe peso-pesado, no mesmo ano em que mudou formalmente seu nome para Muhammad Ali.

Ele logo direcionou sua paixão para a luta pelos direitos civis e pela paz. Quando ele recusou o serviço militar em 1967, sua licença esportiva foi suspensa e ele perdeu o título de campeão mundial. Depois de três anos e meio, ele foi autorizado a voltar ao ringue e conquistou seu segundo e terceiro títulos mundiais. Até hoje, Muhammad Ali é o único tricampeão mundial linear de boxe peso-pesado.

Composto por três edições individuais, cada uma representando uma de suas três grandes vitórias (1964, 1974 e 1978), o design da Montblanc Great Characters Muhammad Ali Edition destaca diferentes aspectos de sua vida extraordinária e legado duradouro. A estrutura da bandagem de boxe enrolada nas mãos do campeão é uma referência à arte do boxe que ele passou a dominar. Muitas vezes usadas para descrever seu estilo incomparável no anel que combinava leveza com velocidade, as palavras “flutuar como uma borboleta, picar como uma abelha” foram traduzidas no formato do cone pontiagudo da caneta para representar a abelha, enquanto a borboleta pode ser encontrada decorando o topo. Recompensa definitiva para todo boxeador, o clipe da caneta apresenta um cinto semelhante aos concedidos aos campeões.

Como símbolo das conquistas de Muhammad Ali como campeão de boxe, as quatro cordas que circundam o ringue de boxe são representadas como quatro linhas gravadas no cone, enquanto a tampa do instrumento de escrita tem o formato de um saco de pancadas. As bandagens que os boxeadores usam para proteger as mãos sob as luvas de boxe encontram expressão na estrutura da resina preciosa preta fosca que parece envolver o corpo da caneta.

A sua lendária vitória nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 está imortalizada no cone revestido a ouro com a gravação “ROMA MCMLX”. Apenas quatro anos depois, em Miami, contra todas as previsões, ele destronou o campeão mundial Sonny Liston. As palavras ‘I shook up the world’ – (eu abalei o mundo), ditas com orgulho após sua luta espetacular, estão gravadas na tampa. O emblema Montblanc de resina preciosa branca na parte superior da tampa é adornado com o número “1” em homenagem ao seu primeiro título mundial no boxe. A pose de vitória de Cassius Clay está gravada ao lado da inscrição ‘TKO-W 7 (15)’ (nocaute técnico no 7º de 15 assaltos) no anel da tampa revestido de ouro, enquanto o cone traz a gravação ‘MIAMI 1964’.

O cinturão que Muhammad Ali usava inspirou o design do clipe esqueletizado, com a inscrição ‘ALI’. Embaixo, uma coroa de louros simboliza as vitórias do grande boxeador. Como todas as suas vitórias, sejam elas atléticas ou civis, baseiam-se na reputação que ele estabeleceu com suas luvas de boxe, a pena de ouro Au 585 maciça feita à mão é artisticamente gravada com esta parte vital do equipamento de um boxeador.

Com um número limitado que representa o ano de seu nascimento, a Montblanc Great Characters Muhammad Ali Limited Edition 1942 apresenta um design da bandagem revestida em ouro amarelo, com as quatro cordas do ringue de boxe representadas por quatro linhas verdes laqueadas no cone. Em 1974, quando desafiou o atual campeão dos pesos-pesados George Foreman na lendária luta 'Rumble in the Jungle' em Kinshasa, Zaire, Muhammad Ali vestiu um casaco ao entrar no estádio que inspirou o padrão de laca branca e preta com intársia (técnica que utiliza pedras pequenas e muito polidas encaixadas em uma matriz de mármore) dourada no cone. A pose de vitória que ele assumiu após derrotar George Foreman está gravada no anel da tampa revestido de ouro amarelo ao lado da inscrição ‘KO-W 8 (15)’ (nocaute no 8º de 15 rounds). O emblema Montblanc em resina preciosa branca na parte superior da tampa é adornado com o número “2” para comemorar este segundo título mundial.

Em 1975, apenas um ano após o segundo campeonato de Muhammad Ali, outra luta lendária entrou para a história do boxe: Muhammad Ali x Joe Frazier, anunciada como a ‘Thrilla em Manila’. Os boxeadores levaram uns aos outros ao limite em uma disputa de tirar o fôlego, que durou 14 rounds antes de Muhammad Ali prevalecer. As duas famosas partidas vencidas por Muhammad Ali em dois anos consecutivos são homenageadas no cone do instrumento de escrita com a inscrição ‘KINSHASA 1974 QUEZON CITY 1975’. O clipe esqueletizado com o cinto da vitória está inscrito com o nome ‘ALI’ e uma estrela na extremidade inferior com a coroa de louros abaixo dela. A tampa é decorada com uma borboleta laqueada, enquanto a pena bicolor em ouro Au 750 maciço está gravada com sua luva de boxe.

Um par de luvas de boxe penduradas adorna o topo do Montblanc Great Characters Muhammad Ali Limited Edition 98 como uma incrustação em ouro maciço Au 750 gravada à mão. Seu foco determinado no boxe está representado no desenho do topo, que tem o formato de um saco de pancadas, e a laca guilhoché azul que envolve o topo cria a aparência texturizada das bandagens que ele usava para proteger as mãos.

Montblanc Great Characters Muhammad Ali Special Edition.

A vitória de Muhammad Ali contra Leon Spinks em Nova Orleans, em 15 de setembro de 1978, após quinze rodadas por votação do júri, é a inspiração para a inscrição no anel do topo, ‘W 15 (15)’. Sua terceira vitória é representada pelo número “3” embutido na parte superior da tampa, no centro do emblema Montblanc, fundido em ouro maciço Au 750. O clipe esqueletizado do cinto da vitória revestido em ouro amarelo tem a inscrição “ALI” e um diamante na extremidade inferior. A coroa de louros impressa no boné como moldura para o prendedor de cinto da vitória faz referência às vitórias triunfantes de “The Greatest”.

A limitação de 98 canetas-tinteiro é uma referência ao ano de 1998, quando Muhammad Ali foi nomeado “Mensageiro da Paz” das Nações Unidas. A sua determinação em defender a paz está capturada na tampa da Edição Limitada 98 com uma incrustação em ouro maciço Au 750 gravada à mão representando uma pomba. Suas crenças e visão vivem hoje no trabalho do Centro Cultural Muhammad Ali, em Louisville, onde os visitantes aprendem sobre a vida do boxeador e os seis princípios pelos quais ele viveu: confiança, convicção, dedicação, doação, respeito e espiritualidade - todos gravados no parte dianteira maciça em ouro Au 750. Marcando a sua dedicação a estes princípios, mesmo em tempos difíceis, a pena feita à mão em ouro amarelo Au 750 maciço apresenta gravado um retrato de Muhammad Ali rodeado por seis estrelas.

Inaugurado por Muhammad Ali em 2005, o design dinâmico do Centro Cultural Muhammad Ali expressa a vitalidade de Muhammad Ali nas gigantescas figuras de boxe criadas a partir de janelas coloridas nas laterais do edifício. Esta fachada inspirou a figura do boxe em bloco colorido que decora o corpo do instrumento de escrita como uma base impressa sob uma sólida sobreposição de esqueleto em ouro branco Au 750. A história de seu terceiro título mundial conquistado na segunda de duas lutas em 1978 se reflete nas duas linhas azuis no cone, enquanto as quatro linhas gravadas representam as quatro cordas de um ringue de boxe. A gravura no cone, 'New Orleans 1978 New York 1998', sintetiza os dois grandes papéis de Muhammad Ali, de atleta e humanista, ao comemorar sua conquista do terceiro título em Nova Orleans em 1978 e sua designação como Mensageiro da Paz das Nações Unidas em Nova York em 1998.

Para completar a experiência de escrita, a coleção um caderno #146 em couro Saffiano decorado com a silhueta de Muhammad Ali em uma de suas icônicas poses de vitória, além de uma tinta verde de edição especial.

Através da paixão da Maison pelo design e artesanato, Montblanc conta a fascinante história de um campeão que inspirou pessoas ao redor do mundo, não apenas por sua dedicação no ringue de boxe, mas por seu compromisso em ajudar os outros e sempre defender aquilo em que acreditava.