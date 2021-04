Montblanc Geosphere: o relógio para usar no deserto

No vasto universo da relojoaria, as manufaturas com passado exploram suas próprias referências, com releituras adaptadas para o mundo contemporâneo. Pode-se dizer que a Montblanc, consagrada marca de instrumentos de escrita do grupo Richemont, é uma novata no campo dos ponteiros. Mas vem jogando em grande estilo. A marca começou a praticar essa modalidade em 1997, com a compra da Minerva – essa sim uma manufatura bastante tradicional.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

A Minerva foi fundada em 1858 no vale de Saint-Imier. Já na gestão da Montblanc, duas manufaturas para produção das peças foram montadas, em Le Locle e em Villeret, nas montanhas suíças do Jura. Uma das marcas da Minerva eram os relógios profissionais para aventuras nas décadas de 1920 e 1930. E essa herança tem sido resgatada com sucesso pela marca de origem alemã.

Um dos destaques da manufatura para esta edição da Watches & Wonders é uma versão da linha 1858 – o nome é uma homenagem ao ano de nascimento da Minerva. Mas não só. Confira os lançamentos da marca.

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858

Depois de subir as montanhas, descobrir as florestas e explorar as geleiras, o novo Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858 encontra inspiração nas cores do deserto. Este novo tema também é apresentado como uma homenagem à caminhada solo do explorador Reinhold Messner em 2004, de cerca de 2.000 quilômetros pelo deserto de Gobi, com suas temperaturas extremas de invernos congelados a verões escaldantes.

Precisos, legíveis e robustos para uso em condições extremas, os lendários cronógrafos profissionais Minerva das décadas de 1920 e 1930 foram concebidos para uso militar. Reinterpretando esses relógios históricos, inspirados pelo espírito da exploração, os relógios Montblanc 1858 são projetados e concebidos como ferramentas de marcar o tempo, ligando o passado e o presente pela história, as complicações e o estilo.

O Montblanc Geosphere 1858 é um dos principais ícones da linha Montblanc 1858, com seus dois globos hemisféricos giratórios em cúpula e complicação de hora mundial. O relógio reproduz as cores do terreno rochoso. A caixa de bronze tem acabamento acetinado com uma gravação especial na parte de trás da caixa, bisel bidirecional feito de cerâmica marrom brilhante, mostrador laqueado bege e marrom fumê e pulseira da linha Sfumato da Montblanc marrom vintage.

Inspirado na jornada de 2004 de Reinhold Messner, o verso da caixa revela uma gravura que mostra os famosos penhascos flamejantes do deserto de Gobi, também conhecidos como Bayanzag, que estavam na rota de Messner pelo norte da Ásia. Os penhascos são famosos pelas descobertas paleontológicas encontradas lá em 1920, de ovos de dinossauros fossilizados a espécimes de Velociraptors. O verso da caixa também mostra uma rosa dos ventos com uma decoração representando o vento, cujos padrões são inspirados nos ornamentos tradicionais da Mongólia.

A cor do mostrador vai do castanho esfumaçado ao bege. O Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858 é equipado com calibre automático da manufatura, com complicação que exibe dois hemisférios que trazem uma maneira instintiva de ler diferentes fusos horários. Tem reserva de marca de 42 horas, cristal em safira, caixa de 42 mm, resistência à profundidade de 100 metros. Trata-se de uma edição limitada de 1858 peças. O preço sugerido é de 48.200 reais.

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858 Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins Limited Edition 100

Trata-se de uma reedição de um cronógrafo monopulsador militar de 46 milímetros da década de 1930, agora equipado com o calibre 19-09CH. Quando clientes e jornalistas visitam o museu da manufatura em Villeret, costumam se surpreender o relógio original, com mostrador preto e elementos vintage luminescentes. Por isso o nome agora da linha Origins.

Embora todos os detalhes do relógio original tenham sido levados em consideração - do mostrador à caixa e ao movimento - a reedição vai muito além. A caixa era grande, incomum para a época. O tamanho permitiu aos relojoeiros integrar o calibre de então, destinado inicialmente a relógios de bolso. Com ótima legibilidade, era destinado a uso militar.

A caixa de agora, também com 46 milímetros, é feita de uma liga especial de bronze, com mostrador preto vintage com elementos bege, combinando com a pulseira de crocodilo Sfumato marrom. O bronze é uma referência das ferramentas de exploração do passado. O interior da caixa traz a inscrição “Ré-édition du chronographe militaire Minerva des années 1930 doté d'un caliber fait main dans la pure tradição horlogère suisse”.

A Montblanc utiliza uma técnica muito inovadora para criar a imagem da Deusa Minerva no verso da caixa, digamos, oficial. Ao abrir o verso dessa caixa oficial aparece o calibre do cronógrafo monopulsador, uma reconstrução autêntica do movimento original.

Um aceno para o cronógrafo original vem na forma do logotipo da Minerva no mostrador simetricamente posicionado abaixo do logotipo histórico da Montblanc às 6 horas. Outros detalhes vintage incluem contadores bi-compax com um grande cronógrafo com segundos pequenos e minutos, bem como uma trilha de minutos que foi reproduzida a partir do design original.

Trata-se de uma edição limitada de 100 peças. Tem reserva de marcha de 50 horas e resistência a 30 metros de profundidade. este e os demais modelos abaixo ainda não têm preço definido.

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins Limited Edition 100 Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins Limited Edition 100

Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18

É feito de uma liga de ouro 18 quilates com outros metais exclusiva chamada Lime Gold. Trata-se de uma releitura de um cronógrafo militar histórico Minerva de 46 milímetros da década de 1930. Tem mostrador dourado com elementos verdes contrastantes, combinando com uma pulseira em nobuck verde vintage.

É a primeira vez que um relógio da marca apresenta um modelo com essa cor dourada profunda, que se desvia para um verde amarelado pálido. A Lime Gold é feita de uma liga especial composta de ouro, prata e ferro. O resultado é essa estética vintage.

Para combinar com a cor da nova caixa de 44 milímetros, o Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18 apresenta um mostrador dourado com acabamentos em raios de sol. Com boa legibilidade, a estética monocromática é combinada com elementos verdes contrastantes de diferentes tons, como os ponteiros das horas e minutos em forma de catedral luminescente, a minuteria, o ponteiro central de frações de segundo, o taquímetro e as escalas do telêmetro, bem como o emblema histórico da marca às 12 horas.

Para dar uma aparência tridimensional tanto de dia quanto de noite, os algarismos arábicos vêm com material luminescente. Como no relógio original, o Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18 tem uma escala de telemetria que gira em torno do mostrador. O telêmetro era uma característica comum nos lendários cronógrafos Minerva e adiciona função e um toque retrô.

A parte de trás da caixa mostra o calibre, inspirado nos movimentos originais de 1909 e na sua evolução desenvolvido na década de 1930, usados tanto para relógios de bolso quanto de pulso. O calibre de agora é particularmente bonito graças aos acabamentos tradicionais feitos à mão, como Côtes de Genève.

Com reserva de marcha de 50 horas, o Montblanc 1858 Split Second Chronograph Edição Limitada 18 é completado com uma nova pulseira de couro de crocodilo nobuck verde vintage que foi finalizada com costura bege para reforçar o visual vintage. É uma edição limitata – e põe limitada nisso – de apenas 18 peças.

Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18 Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 18

Heritage Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition 100

Inspirado nos históricos relógios de pulso Minerva das décadas de 1940 e 1950, o novo Heritage Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition 100 tem uma estética vintage com um novo mostrador cor de caramelo queimado e uma caixa em ouro rosa 18 quilates totalmente polida.

Com sua complicação de manufatura patenteada desenvolvida internamente, é um relógio com boa legibilidade. Tem a complicação calendário perpétuo, que permite atualizar de maneira automática o calandários com meses de 31 e 30 dias, e 28 ou 29 em fevereiro em anos bissextos. Enquanto estiver funcionando, o relógio não exigirá nenhum ajuste manual, por décadas.

O novo Calendário Perpétuo de Manufatura Heritage Limited Edition 100 indica as horas, minutos, dia, data, mês, fases da lua e ano bissexto de forma bastante legível graças aos seus grandes contadores às 3, 6 e 9 horas. Este ano, surge com uma nova estética em um esquema de cores castanho, que vai do mostrador ao bracelete.

Lançada há dois anos na Montblanc, a complicação do calendário perpétuo demorou três anos para ser desenvolvida devido à complexidade da função. O relógio também oferece uma vista da fase da lua em uma cúpula realista revestida em ouro rosa rodeada por um céu estrelado. Essa complicação é extremamente precisa e requer ajustes apenas a cada 122 anos.

Uma reminiscência dos históricos relógios Minerva, o mostrador em cúpula laqueado é de particular destaque. Em linha com os códigos de design dos produtos heritage, o relógio vem em uma caixa de 40 mm em ouro rosa 18 quilates totalmente polido com alças curvas e é equipado com uma caixa de cristal de safira e pulseira de crocodilo marrom Sfumato. Tem reserva de marcha de 48 horas, resistência a 50 metros de profundidade e é uma edição limitada de 100 peças.

Heritage Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition 100 Heritage Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition 100

Montblanc Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148

É inspirado no histórico calibre 48 Minerva Pythagore criado na década de 1940. Dois modelos, em ouro rosa ou branco 18 quilates, são apresentados com novos mostradores de cores distintas. Eles trazem a assinatura secreta Minerva e são equipados com o novo calibre próprio com formas geométricas que remetem ao movimento histórico de Pitágoras.

A Minerva não fez apenas cronógrafos. Na década de 1940, o calibre 48 que foi usado no Pythagore posicionava as pontes usando proporções matemáticas definidas por uma equação atribuída a Pitágoras.

O Montblanc Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148 de agora apresenta todos os códigos vintage da coleção. A caixa tem alças curvas com facetas e está equipado com uma caixa de cristal de safira para dar um toque retrô.

Os relógios vêm com mostradores em cores vintage distintas, como azul ou caramelo queimado. Para completar o design geral, os relógios são adornados com pulseiras de couro de crocodilo Sfumato vintage em marrom ou azul. Ambos são limitados a 148 peças em homenagem ao movimento histórico de Pitágoras. Tem caixa de 39 milímetros e resistência a 50 metros de profundidade.

Montblanc Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148 Montblanc Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148



Montblanc Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8

Por mais de dez anos, a inovação Metamorphosis esteve profundamente enraizada na história dos relógios Montblanc. O relógio literalmente se transforma, revelando duas faces com altas complicações distintas que permitem ao usuário apreciar o tempo de maneiras diferentes.



A manufatura demorou mais de cinco anos para desenvolver o relógio, desde a ideia inicial até o produto final. Este mecanismo complexo, único no mundo da relojoaria, foi imaginado e criado pelos engenheiros da Montblanc em Villeret.

Um mestre relojoeiro, Frederic Kehrli, que trabalhou na manufatura por mais de 12 anos, passou milhares de horas criando o protótipo e depois treinou especialistas da oficina para montá-lo. Devido à complexidade do relógio, apenas alguns relojoeiros têm o conhecimento e a experiência para criar relógios neste nível.

Esse modelo também traz uma versão Exo Tourbillon. Apresentada pela primeira vez em 2010, a complicação patenteada Exo Tourbillon é um pilar fundamental da coleção de relógios Montblanc. O turbilhão é uma complicação que compensa os efeitos da gravidade no mecanismo do relógio.

O Montblanc Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8, em cor azul brilhante, vem com essa complicação. Nesse relógio pode-se ver, na posição das 6 horas, uma lua tridimensional realista, com sua posição exata no céu vista da Terra, que gira constantemente ao redor do globo.

A lua é apresentada contra um pano de fundo de aventurina, que brilha como um céu noturno estrelado. A complicação astronômica da fase lunar é altamente precisa e só necessita ser ajustada por um dia a cada 122 anos.

O Montblanc Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8 tem uma caixa de 50 milímetros, 50 horas de reserva de marcha, resistência a 30 metros de profundidade. É limitado a 18 peças.

O Montblanc Star Legacy Suspended Exo Tourbillon também é limitado a 18 peças. A caixa mede 44 milímetros. Vem com uma pulseira de couro de crocodilo azul e um fecho dobrável triplo com botões de segurança. Reserva de marcha de 50 horas e resistência a 30 metros de profundidade.