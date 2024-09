Montblanc e Zinédine Zidane anunciam collab com acessórios de viagem

A Montblanc e Zinédine Zidane, Mark Maker da maison, se uniram para desenvolver uma nova coleção cápsula de itens essenciais de viagem feitos de couro e tecido. Trabalhando juntos em estreita e ativa colaboração, Zidane e o Diretor Artístico da Montblanc, Marco Tomasetta, criaram um conjunto de cinco peças funcionais e elegantes em preto e verde estanho, adequadas às necessidades de estilo de vida dos viajantes globais.

“Colaborar nesta coleção com a Montblanc e um espírito tão criativo e visionário como o Marco foi uma grande jornada pessoal para mim, cheia de alegria e entusiasmo. Foi fascinante fazer parte de cada etapa do processo, desde a criação dos designs até a produção e até mesmo testar os produtos. Esta experiência totalmente nova me deu uma visão real da Montblanc. O resultado foi uma coleção que realmente se adapta ao meu estilo de viagem e, acredito, ao de muitos outros viajantes frequentes. Espero que as pessoas gostem”, diz Zidane.

Após uma série de reuniões de design e com base em muitos insights e contribuições práticas da lenda do esporte, as peças foram perfeitamente adaptadas ao estilo de vida dinâmico de Zidane, combinando funcionalidade, design contemporâneo e construção leve.

O detalhe do pentágono na etiqueta de couro é uma referência aos painéis das bolas de futebol e às contribuições de Zidane ao mundo do futebol ao longo dos anos.

Além de seu legado em campo como jogador lendário e treinador líder, Zidane se tornou um Mark Maker da Montblanc e o rosto da linha Montblanc Legend Fragrance por suas contribuições fora do campo e pelos valores que ele representa e incorpora como um líder admirado, filantropo e ícone cultural influente.

A coleção é composta por uma Duffle Bag que combina os já reconhecíveis códigos de marca das coleções de couro Montblanc: o padrão Extreme 3.0 e a fivela Montblanc M LOCK 4810 com seu mecanismo especial que oferece uma forma rápida e eficaz para um fechamento completo e seguro.

Montblanc: Duffle Bag (Montblanc/Divulgação)

Além disso, uma mala trolley de cabine #MY4810 em preto e estanho apresenta uma alça de bagagem com fivela Montblanc M LOCK 4810. Ela combina com um porta-passaporte de couro na cor estanho.

A Sling Bag projetada para transportar itens pessoais menores junto ao corpo e uma Washbag para itens essenciais são feitas de um tecido especialmente leve, aprimorado com o padrão Extreme 3.0 e acabamentos em couro preto.

“Zinédine tinha uma visão clara do que queria que esta coleção entregasse e esteve intimamente envolvido em todos os aspectos da sua criação: juntos, trabalhamos longas horas e passamos por muitas etapas de designs e acessórios para chegar a uma seleção que fosse adequada para seu estilo de vida acelerado e multifacetado, onde as viagens desempenham um papel central. Foi muito divertido compartilhar todas essas ideias sobre materiais e design em nossas reuniões. Tive um parceiro de design muito exigente e detalhista! A coleção reflete atributos de estilo que são pessoais e confortáveis para ele, ao mesmo tempo que destaca os códigos de design exclusivos da Montblanc”, explica Marco Tomasetta, Diretor Artístico da Montblanc.