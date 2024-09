Montblanc revela novos produtos da campanha ‘100 Anos da Meisterstück’

Depois de apresentar sua campanha 100 Anos de Meisterstück em maio, com um curta-metragem escrito e dirigido pelo premiado diretor e roteirista Wes Anderson, a Montblanc mergulha mais fundo em seu mundo extraordinário em uma série de novas imagens de campanha, que destacam peças de couro das coleções Montblanc mais recentes.

Os novos visuais transportam o público de volta ao pico nevado da montanha Mont Blanc e ao excêntrico universo Montblanc que Anderson reimaginou em seu curta-metragem.

Rostos familiares do primeiro capítulo da campanha foram capturados pelo fotógrafo Charlie Gray, incluindo o ator Rupert Friend, o ator coreano e Montblanc Mark Maker Lee Jinuk, o ator chinês e embaixador global da marca Montblanc Jing Boran, e o ator e designer indiano-americano Waris Ahluwalia.

Ao lado da icônica caneta-tinteiro Meisterstück com design preto em forma de charuto, três anéis de ouro e pena de ouro feita à mão, os novos visuais da campanha apresentam a coleção de couro Extreme 3.0 em uma nova cor cinza lavanda. Com um motivo geométrico original proveniente da linguagem visual da Montblanc da década de 1920 e o fecho M LOCK 4810 inspirado nos fechos seguros e fáceis de manusear usados pelos montanhistas, a coleção contemporânea de couro reúne a rica herança da Montblanc com formas modernas e ousadas que combinam estilo e funcionalidade.

Bolsa Extreme 3.0 mini 142 com fivela inspirada no montanhismo e Mochila Extreme 3.0 com fivela MLOCK 4810. (Montblanc/Divulgação)

Os produtos Hero apresentados no Capítulo 2 da campanha incluem a mochila Extreme 3.0 com fivela M LOCK 4810, a bolsa Extreme 3.0 Montblanc 142 Mini com fivela MLOCK 4810 ostentada por Rupert Friend e Jing Boran, e a bolsa tipo Sling Bag Extreme 3.0 com fecho MLOCK 4810 usada transversalmente por Lee Jinuk.

Lançado em maio passado, o filme original da campanha reintroduziu a Montblanc no mundo no estilo característico de Wes Anderson, com sua estética visual distinta e mistura de narrativa excêntrica e não convencional.

A história segue três personagens pitorescos - os atores Rupert Friend, Jason Schwartzman e o próprio Wes Anderson - na fictícia sede da Montblanc, localizada no pico da montanha Mont Blanc, enquanto apresentam a Maison, sua história e debatem as qualidades mais reconhecidas de sua criação icônica, a caneta-tinteiro Meisterstück.