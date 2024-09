Zegna reabre loja no JK Iguatemi com conceito 'luxo casual'

A Zegna está de volta ao shopping JK Iguatemi. Embora a loja nunca tenha saído, ela passou por um período de fechamento para reforma e agora reabre com o novo conceito de "luxo casual". Localizada no Itaim Bibi, a nova loja, com 153 metros quadrados, está no coração do cenário de luxo da cidade. Cercada por marcas renomadas e restaurantes de classe mundial, a loja foi projetada para oferecer uma experiência de compra única, segundo a marca.

Inspirada na principal loja da Zegna no Brasil, no Shopping Iguatemi Faria Lima, o interior reflete o espírito da moda de luxo e lazer da marca. O conceito de "luxo casual" se traduz em um espaço integrado que exibe as coleções mais recentes da moda masculina, incluindo ícones como a camisa Alba e os novos sapatos Triple Stitch Secondskin.

A fachada da loja também apresenta o novo logotipo da Zegna, alinhado com o reposicionamento da marca. O uso de vidro transparente convida os visitantes a conhecerem a renovada identidade visual, desenvolvida pelo diretor artístico Alessandro Sartori, que prioriza os princípios do design contemporâneo.

Zegna X: O futuro das compras de luxo

A reabertura em São Paulo traz ainda a evolução do Zegna X, um novo ecossistema digital que personaliza a experiência de compra de luxo com o uso de Inteligência Artificial, redefinindo o futuro do varejo e do atendimento premium.

O Zegna X oferece um configurador que atende às necessidades individuais de cada cliente — desde o corte e a cor até o estilo, medidas e materiais. O serviço, disponível apenas com agendamento, sugere opções personalizadas com base nas preferências e exigências do cliente, resultando em peças feitas sob medida na Itália, entregues em menos de quatro semanas em qualquer lugar do mundo.