Montblanc celebra 120 anos de escrita e um século de couro

Entre mesas de caligrafia, cartões-postais escritos à mão e uma escrivaninha trazida da matriz, a Montblanc reuniu convidados no dia 3 de novembro, na Soho House São Paulo. O encontro celebrou duas datas que a maison alemã comemora em 2026: os 120 anos dedicados à cultura da escrita e os 100 anos de sua produção de artigos de couro.

A programação foi montada como uma experiência imersiva, que ligou a tradição artesanal da marca ao seu momento atual. Um dos destaques foi a Árvore da Escrita, instalação vinda diretamente da Alemanha. Ela traduz em forma visual a trajetória da Montblanc e a ideia de que palavras, ideias e histórias ganham vida a partir do gesto de escrever. A instalação também fez parte da apresentação da coleção de primavera-verão 2027 da marca no Salone dei Tessuti, durante a semana de moda masculina de Milão, em junho.

A mesa do diretor artístico

Uma convidada participa de uma das experiências de escrita à mão preparadas pela marca para a celebração em São Paulo (Divulgação)

Também vinda da matriz, a escrivaninha de Marco Tomasetta apresentou ao público o universo criativo do diretor artístico da Montblanc e sua relação com materiais, formas e processos. Formado pelo Istituto Europeo di Design, em Milão, o italiano chegou à marca em março de 2021. Antes, trabalhou com couro e acessórios na Prada, na Chloé, na Louis Vuitton e na Givenchy, onde comandava o design de marroquinaria. Na Montblanc, responde pelos instrumentos de escrita e pelos artigos de couro.

A cultura da escrita apareceu ainda nas atividades da manhã, com sessões de caligrafia que convidavam os participantes a desacelerar e retomar o hábito de colocar a caneta no papel. Em outro momento, os convidados escreveram e enviaram cartões-postais, usando a escrita à mão como forma de conexão e memória.

Uma escrivaninha para viajar

Os produtos expostos na Soho House ligam os 120 anos de escrita da Montblanc à linha de couro que completa um século em 2026 (Divulgação)

Uma seleção de produtos de couro completou o percurso. As cores, texturas e formas mostram a leitura atual da maison para uma uma categoria nascida em 1926 de uma necessidade prática, a de proteger os instrumentos de escrita em viagens. A peça central da celebração foi a bolsa The Writing Traveler, inspirada em um gabinete de curiosidades e pensada como uma escrivaninha portátil, com bolsos e compartimentos específicos para canetas, cadernos, pequenos artigos de couro e relógios.

Lançado na temporada 2025/2026, o modelo é feito em couro corteccia, cuja textura em relevo imita a casca de árvore e faz referência à origem do papel. Os puxadores dos zíperes têm o formato da pena de uma caneta-tinteiro. O degradê sfumato da superfície, que passa de tons escuros a claros, remete à tinta se espalhando pela página. Desde a estreia, a bolsa ganhou outras versões, entre elas uma transversal.

"Celebrar 120 anos de escrita e 100 anos de excelência em couro é, para nós, uma oportunidade de olhar para a nossa história, mas também para tudo o que ainda podemos criar. Foi uma honra reunir tantas pessoas queridas em torno de experiências que traduzem os valores essenciais para a maison: criatividade, artesanato, cultura e a arte de criar momentos que permanecem", afirma Juliana Pereira, CEO da Montblanc Brasil.