Marca brasileira Acto lança relógio com Gabriel Bortoleto

A cena de relojoaria independente, de marcas menores e fora de grandes grupos, anda aquecida. Inclusive no Brasil. Ypi, Terra Vista e Roue, entre outras, tem chamado a atenção dos colecionadores por aqui. A paranaense Statera já foi destaque de página inteira no New York Times.

Outra marca que tem feito barulho é a Acto, que prepara agora o lançamento do AGB05, modelo desenvolvido em parceria com Gabriel Bortoleto, piloto da Audi Revolut F1 Team. A pré-venda começa em 10 de novembro, às 19h, no site da marca.

Serão 200 unidades numeradas, a exatos R$ 49.955,55 cada. O AGB05 inaugura uma nova linha da marca, com proposta mais técnica e esportiva, segundo a marca. A caixa combina titânio grau 5 e carbono, em perfil ultrafino. O mostrador é construído em camadas e reproduz o traçado de Interlagos, com referências às curvas Laranjinha e Pinheirinho, além de cores inspiradas no capacete do piloto.

A coroa de titânio tem anel de borracha vermelha, em alusão aos sistemas de fixação das rodas e aos seletores dos volantes da Fórmula 1, e a pulseira UltraKnit mistura borracha e tecido. A caixa mede 35mm por 39mm, com 45mm de lug to lug e altura de 9.45 mm.

O movimento é o calibre proprietário MA036, desenvolvido a partir da arquitetura ultrafina do ETA 2892-A2. A estrutura é esqueletizada, com inspiração em componentes de suspensão da Fórmula 1, e o peso oscilante, visível no fundo de safira, tem desenho que remete aos chassis de competição.

Bortoleto, paulistano de 22 anos, foi campeão da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024, ambos em suas temporadas de estreia, e chegou à Fórmula 1 em 2025. A relação com a Acto é anterior à parceria: ele já era cliente da marca quando corria na Fórmula 3.

Gabriel Bortoleto: parceiro da marca (Acto/Divulgação)

A origem da Acto

Fundada em 2020 por Thiago Chiká, a Acto tem hoje três coleções permanentes: Outline, de design minimalista e contemporâneo; Octane, a linha de onde a marca nasceu, mais robusta e esportiva; e Debonair, de estética clássica. Há ainda edições limitadas em colaboração, como as feitas com Erich Shibata e o piloto Felipe Drugovich, e relógios exclusivos desenvolvidos para grupos de clientes. O AGB05 abre uma quarta linha.

Os sócios investidores são Jow Sendeski, Thiago Nigro, Bruno Perini e o relojoeiro Mauro Racoski, último a entrar no grupo. O valor dos aportes não é divulgado. De acordo com o fundador, a empresa nunca aceitou capital pelo capital, apenas se a parceria faz sentido. Chiká afirma ainda que a empresa é lucrativa e gera caixa desde o primeiro ano.

No último ano, ainda de acordo com o fundador, foram vendidas as 2.000 unidades da meta estipulada e o faturamento atingiu a casa dos oito dígitos. Para 2026, diz, a marca deve atingir o resultado pretendido, mesmo com um produto e um tíquete de outro perfil.

Chiká afirma que a Acto praticamente dobra de tamanho a cada ano e que a internacionalização, que está começando, deve sustentar esse ritmo. Acompanhe a entrevista com o fundador.

Como surgiu a parceria com o Bortoleto?

A nossa relação com o Gabriel começou muito antes de qualquer parceria oficial, quando ele ainda competia na Fórmula 3. Ele já era cliente da Acto e se identificava com o que estávamos construindo. Nós também acompanhávamos a trajetória dele e acreditávamos no seu potencial. Seguimos próximos e vimos nossas histórias evoluírem em paralelo: ele conquistou a Fórmula 3, a Fórmula 2 e chegou à Fórmula 1, e nós também crescemos. A parceria surgiu de uma conexão genuína, construída ao longo dos anos. Compartilhamos a origem brasileira e a vontade de fazer algo diferente, evoluir e conquistar nosso espaço fora do país. O AGB05 é uma evolução natural dessa relação.

Qual a participação dele no design do relógio?

Ele participou de perto de todo o processo criativo. Desde o início, conversamos sobre o que era importante para ele, suas referências e os elementos da trajetória dele que queria ver no relógio. Nosso time traduziu isso em um produto com a identidade dele e a linguagem da Acto. O mostrador, por exemplo, é inspirado em Interlagos e traz as curvas Laranjinha e Pinheirinho. A Laranjinha, aliás, é a curva favorita do Gabriel. Também incorporamos cores e elementos do capacete dele. Foi uma construção conjunta.

Qual foi a inspiração?

Queríamos um relógio com conexão real com o universo do Gabriel e da Fórmula 1, mas sem ser algo óbvio. Buscamos referências na engenharia, nos materiais e na construção dos carros. Trouxemos titânio e carbono neste novo formato de caixa para explorar a performance do esporte, combinando leveza e resistência. Também trabalhamos detalhes que vão do desenho da coroa ao formato dos índices no mostrador esqueletizado. Foi um projeto em que conseguimos explorar o design, usar materiais diferentes e mostrar ideias novas que temos para a Acto.

Como surgiu a ideia de fundar a marca?

Sempre quis empreender e criar algo meu, mas não sabia em qual mercado. Quando morei na China, eu e meu pai pegamos gosto pela relojoaria. Tínhamos o hábito de comprar um relógio de uma marca local a cada país novo que visitávamos. Com o tempo, percebi que a relojoaria brasileira de alto padrão era dominada pelas marcas suíças e senti falta de uma marca nacional, com design próprio, qualidade e identidade contemporânea. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um relógio que eu mesmo gostaria de usar. Comecei em 2020 e fui aprendendo no caminho. Um dos maiores desafios no início foi conquistar a confiança das pessoas e mostrar que uma marca brasileira também podia entregar um produto de alto nível. Ano a ano, melhoramos o produto, dos materiais aos movimentos, e construímos uma comunidade muito próxima. Hoje é bom ver o quanto evoluímos e como estamos levando a Acto a novos mercados, sem perder a essência empreendedora.