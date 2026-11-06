Martine Rose assume Balenciaga após saída de Pierpaolo Piccioli

A Balenciaga anunciou nesta sexta-feira, 6, a estilista britânico-jamaicana Martine Rose como sua nova diretora criativa. A designer substituirá o italiano Pierpaolo Piccioli, cuja saída foi comunicada na quinta-feira, 5, e assumirá oficialmente o cargo em 16 de novembro.

A contratação foi confirmada pelo grupo francês de luxo Kering, proprietário da Balenciaga, e representa uma mudança na direção criativa da marca após a breve passagem de Piccioli. O primeiro desfile de Rose está previsto para fevereiro, durante a Semana de Moda de Paris.

A estilista já conhece a Balenciaga. Entre 2015 e 2018, trabalhou como consultora das coleções masculinas ao lado de Demna, responsável por transformar a identidade da grife com roupas de proporções exageradas, referências à moda urbana e peças como os tênis robustos conhecidos como dad shoes.

Segundo o portal especializado The Business of Fashion (BoF), a escolha aproxima novamente a Balenciaga da linguagem estética que marcou a gestão de Demna, depois de um período em que Piccioli buscou incorporar referências românticas e da alta-costura às coleções.

Quem é Martine Rose, nova diretora criativa da Balenciaga?

Martine Rose é uma estilista britânica de origem jamaicana que fundou sua marca homônima de moda masculina em Londres, em 2007.

Seu trabalho combina roupas esportivas, alfaiataria e peças do cotidiano com referências às subculturas britânicas. Entre suas principais influências estão o futebol, o reggae, o hip-hop, o punk e a cena de música eletrônica ligada às festas rave.

Ao longo dos anos, a marca conquistou reconhecimento no mercado de moda masculina e ampliou sua presença internacional por meio de colaborações com empresas como Nike, Supreme e Clarks.

Apesar da projeção, a grife enfrentou dificuldades relacionadas ao Brexit, ao aumento dos custos de produção e logística e às mudanças no comércio eletrônico de luxo, segundo o BoF.

A chegada à Balenciaga também representa um marco na indústria: Rose se torna a segunda mulher negra a assumir a direção criativa de uma grande casa de moda europeia, depois da nomeação de Grace Wales Bonner para a moda masculina da Hermès, em 2025, de acordo com o portal.

Por que a Balenciaga escolheu Martine Rose?

A nomeação é a primeira contratação para uma direção criativa realizada por Luca de Meo desde que assumiu o comando da Kering, em setembro de 2025.

Em comunicado, o executivo afirmou que a estilista representa a tradição de experimentação da Balenciaga.

"A Balenciaga sempre foi uma casa de criatividade radical, que desafia convenções e redefine os limites da moda. Martine Rose incorpora esse espírito com uma visão nova, destemida e profundamente contemporânea", declarou de Meo.

Segundo o BoF, a escolha indica uma aposta na retomada das conexões culturais que ajudaram a fortalecer a presença da Balenciaga entre consumidores mais jovens durante a gestão de Demna.

A experiência de Rose na moda masculina também pode ser importante para a estratégia comercial da marca. Essa categoria chegou a representar até metade das receitas da Balenciaga durante o período de Demna, segundo o portal especializado.

Por outro lado, a estilista ainda não construiu uma trajetória equivalente nas categorias de moda feminina e acessórios, segmentos importantes para as grandes marcas de luxo.

Balenciaga passa por mudanças após saída de Pierpaolo Piccioli

A substituição de Piccioli ocorre em um período de reformulação das marcas controladas pela Kering.

O italiano chegou à Balenciaga em 2025, depois de uma trajetória de 25 anos na Valentino. Sua contratação tinha como objetivo iniciar uma nova fase para a grife após a saída de Demna, cuja gestão foi marcada tanto pelo sucesso comercial quanto por controvérsias.

A mudança na Balenciaga se soma a outras trocas anunciadas recentemente pelo grupo francês.

Em outubro, a Kering comunicou a saída de Seán McGirr da Alexander McQueen. O estilista irlandês havia assumido a direção criativa da marca em 2023.

Na mesma época, o grupo também anunciou a saída de Anthony Vaccarello da Saint Laurent, após mais de uma década à frente da grife.

Com a chegada de Martine Rose, a Balenciaga inicia uma nova etapa de sua estratégia criativa, enquanto a Kering busca recuperar o desempenho comercial de suas marcas de luxo.