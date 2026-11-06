Brasil tem 2,1 milhões de influenciadores: o que o profissional de marketing precisa saber

O Brasil chegou a 2,1 milhões de influenciadores em 2025, segundo levantamento da Influency.me divulgado em fevereiro de 2026. O mercado incorporou 100 mil criadores ao longo do ano, alta de 8%. Para quem toma decisões em marketing, o dado indica um universo maior de opções e, ao mesmo tempo, a necessidade de critérios mais claros para escolher parceiros.

Qual número usar: 2,1 milhões ou 3,8 milhões?

A contagem de influenciadores no país muda conforme a metodologia. Esta matéria adota o número da Influency.me, que corresponde aos perfis mapeados pela própria plataforma, com comparativo anual e divulgação recente.

Outras fontes apresentam valores maiores. O Influencer Marketing Hub estima cerca de 3,8 milhões de criadores no Instagram, o equivalente a 15,8% do total global. As diferenças costumam refletir definições distintas de influenciador, redes consideradas e exigência de atividade recorrente.

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Renda concentrada na base

A ampliação do número de criadores não significa renda elevada. Em pesquisa da Influency.me de 2024, 41% dos influenciadores declararam ganhar até R$ 500 por mês, e 23% ficaram na faixa entre R$ 500 e R$ 2 mil. Apenas 8% relataram receber mais de R$ 10 mil mensais.

O Censo dos Criadores de Conteúdo, da Wake Creators, ouviu mais de 4,5 mil profissionais e mostrou que 83% têm até 100 mil seguidores. Segundo o estudo, só 9% vivem exclusivamente da criação de conteúdo, e a permuta aparece como forma frequente de remuneração.

O que muda para o profissional de marketing

Seleção de parceiros

Para Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me, o aumento no número de profissionais elevou o nível de exigência do setor e amplia as opções disponíveis para as marcas. O interesse existe: pesquisa da Opinion Box e da Influency.me indica que 69% dos consumidores já compraram após recomendação de um influenciador, e que 64% das marcas investiram na área em 2024, ante 54% em 2023.

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Negociação e métricas

Na pesquisa de 2024 da Influency.me, 54% dos influenciadores disseram não conhecer o CPM, métrica que relaciona o valor pago a cada mil visualizações. O dado mostra que o alinhamento de indicadores entre marca e criador faz parte da negociação, sobretudo em contratos por desempenho.

Formação como caminho de atualização

Programas de MBA, em especial nas áreas de marketing, branding e performance, são um dos caminhos para aprofundar conhecimentos em mensuração, orçamento e estratégia de marca. Também ampliam a visão profissional de analistas, coordenadores, gerentes e executivos que lidam com parcerias e campanhas de influência.

Como ler os dados do setor

Ao comparar levantamentos sobre influenciadores, convém observar o ano de coleta, a plataforma analisada e a definição de influenciador adotada. Na base da Influency.me, 47% dos criadores têm entre 25 e 34 anos, e 55% se declaram mulheres. Esses recortes ajudam a descrever o perfil dos profissionais que as marcas contratam.

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