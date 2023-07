Moda casual masculina: Intimissimi Uomo chega ao Brasil

O universo do Grupo Calzedonia irá expandir para além do mercado de meias, lingeries e pijamas femininos com a chegada da Intimissimi Uomo ao Brasil. A marca-irmã da italiana Intimissimi, Uomo chega para oferecer aos consumidores brasileiros uma gama de produtos versáteis e confortáveis.

Neste primeiro momento, a vertente de moda masculina funcionará com seu e-commerce, mas já prevê uma segunda fase de expansão da marca por meio de lojas físicas, começando por São Paulo em novembro.

“A primeira loja online de Intimissimi Uomo chega ao Brasil com aceitação e aprovação do brasileiro, que já conhece nosso expertise, qualidade e design italiano. Acreditamos no potencial do mercado nacional e prova disso é que trouxemos uma nova etiqueta com plano de expansão sólido dentro do país. Nossa intenção é sempre ampliar nossa oferta e público sem abrir mão da nossa essência, e ser um aliado em vários momentos e necessidades do nosso cliente", diz Alvaro Gutierrez, Country Manager do grupo no Brasil.

Fundada em 2014, Uomo já mantém 200 lojas em operações em outros 19 países e tem como especialidade itens de underwear, knitwear, meias e moda praia. Ao todo, são mais de 5.300 lojas da Calzedonia e da Intimissimi em 56 países, sendo 122 delas só no Brasil, entre próprias e franquias.

Ambas as operações registraram juntas um faturamento de R$ 290 milhões em 2022, representando um crescimento de 42% em relação ao ano anterior.

"As expectativas para o Brasil são positivas, uma vez que já possuímos um histórico de performance de algumas categorias de produto vendidos outrora nas lojas de Intimissimi. O consumidor brasileiro é exigente e temos um portfólio que atende essa clientela com excelência, qualidade, e tecnologia de tecidos", diz Gutierrez.

Dentre os produtos, a Intimissimi Uomo oferecerá aos brasileiros peças que apostam no estilo casual e versátil: com boxers e cuecas com estampas e cores vibrantes, regatas, camisas e camisetas de algodão Supima e itens feitos em linho.

A coleção de estreia traz pijamas, calças e shorts, todos disponíveis em modelos lisos e estampado e linhas de beachwear disponíveis em tons de azul, rosa escuro e verde, principalmente, além de estampados maxi e micro para atender aos mais diferentes estilos.