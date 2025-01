Milionários que cozinham e dirigem carros usados: conheça adeptos do estilo de vida do 'subconsumo'

Você pode associar indivíduos de alta renda ou milionários a estilos de vida extravagantes, repletos de carros de luxo, roupas de grife e casas opulentas. Mas alguns deles estão agora optando por viver uma vida de "subconsumo" e aprendendo o valor de viver de forma "econômica ou frugal".

O subconsumo tornou-se uma expressão viral depois que os influenciadores de mídia social começaram a compartilhar suas infinitas compras e rotinas excessivas de cuidados com a pele. A comunidade de subconsumo criticou a promoção de tais atividades e compartilhou conselhos sobre a organização de espaços e o desafio de não comprar.

A empreendedora Shang Saavedra, formada em Harvard e administradora de um site de finanças pessoais, construiu um patrimônio líquido multimilionário com seu marido, mas, observando o estilo de vida do casal, nunca se pode saber qual é a situação financeira deles.

Segundo a Fortune, que conversou com o casal, eles alugam uma casa de quatro quartos em Los Angeles, compartilham um carro de segunda mão com mais de 15 anos de uso e compram comida congelada no supermercado porque é mais barato.

Seus filhos usam roupas de segunda mão e brincam com brinquedos encontrados no mercado do Facebook. As únicas coisas que não abrem mão é da educação deles, que frequentam escola particular. Além disso, investem em propriedades e apoiam iniciativas filantrópicas.

"É claro que ainda me sinto tentada a comprar artigos e experiências de luxo e, de vez em quando, temos uma noite agradável em um restaurante muito bom - mas entender o motivo pelo qual você quer algo (...) vem de uma dor por uma parte não realizada de sua vida e, muitas vezes, é uma necessidade psicológica”, disse Shang Saavedra à Fortune.

Ao contrário da maioria dos americanos - 58% dos quais disseram a uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia no ano passado, que se preocupam com suas finanças durante o período festivo - Saavedra diz que suas despesas diárias durante o Dia de Ação de Graças e o Natal aumentam principalmente por causa dos presentes filantrópicos.

Segundo a publicação, os milionários adeptos desse estilo de vida mais simples e com os quais conversou, disseram que tentam manter seus gastos discricionários no mínimo, valorizando o impacto positivo disso em suas finanças.

Para eles, esses hábitos já fazem parte de sua natureza. E, tendo vivido o estilo de vida de subconsumo durante a maioria de suas vidas adultas, o saldo bancário deles está colhendo os frutos.

Annie Cole, que trabalha como pesquisadora contratada e especialista em finanças pessoais, orientando mulheres sobre como lidar com dinheiro, possui bens que totalizam mais de US$ 1 milhão, mas tudo o que ela gasta em um mês é US$ 4.000.

Ela disse ter vendido seu carro há alguns anos, cozinha refeições durante uma semana para economizar dinheiro e corta seu próprio cabelo. Ela só compra roupas três vezes por ano e prefere comprar roupas usadas.

Cole e seu marido passam as férias desfrutando de atividades gratuitas, como caminhadas e natação. Quando viajam, usam milhas aéreas para voos.

Essa abordagem não mudou apenas a perspectiva de Cole sobre quanto tempo ela trabalhará - a aposentadoria está prevista para o início dos 40 anos - mas também a natureza do trabalho em si.

“Estou muito curiosa para saber se realmente vou querer me aposentar”, diz Cole, que trabalha como pesquisadora contratada e especialista em finanças pessoais, à Fortune. “Agora que estou trabalhando meio período, penso nisso de forma diferente. Quando trabalhava em tempo integral, eu pensava 'mal posso esperar para ter um trabalho opcional', mas quase sinto que estou vivendo isso agora".

O dentista Robert Chin e sua sócia Jessica Pharar têm um consultório em Las Vegas. Para reduzir o consumo de combustível, eles fazem o trajeto de carro de sua casa juntos, com suas marmitas a tiracolo.

O casal fez a transição para um estilo de vida de menor consumo devido aos custos crescentes e de uma ideia mais firme de como eles queriam que fossem suas finanças - apesar de ganharem confortáveis seis dígitos.

Chin disse à Fortune que agora come fora de casa uma ou duas vezes por mês, em vez de algumas vezes por semana, e faz compras na Costco para evitar ao máximo os preços inflacionários dos alimentos.

Diferentemente das outras fontes com as quais a Fortune conversou, Chin não é contra a compra de roupas novas, mas afirma que elas devem ter garantia vitalícia (como as da Patagônia) ou que durarão anos.

A dupla aluga um condomínio de sua propriedade, mas mora de aluguel para ter a flexibilidade de negociar quando o mercado começar a se movimentar novamente.

Seu objetivo é simples: flexibilidade - quer isso signifique tirar mais tempo de folga juntos ou potencialmente se aposentar mais cedo.