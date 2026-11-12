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Milão disputa espaço como capital dos relógios

A Milano Watch Week reuniu 57 marcas e mais de 14 mil inscritos na antiga Bolsa italiana, num outono em que Patek Philippe, Rolex e Hublot também escolheram a cidade

Palazzo Mezzanotte, antiga Bolsa de Valores italiana na Piazza Affari, com a escultura L.O.V.E., de Maurizio Cattelan: sede da Milano Watch Week 2026 (Reprodução/Milano Watch Week)

Palazzo Mezzanotte, antiga Bolsa de Valores italiana na Piazza Affari, com a escultura L.O.V.E., de Maurizio Cattelan: sede da Milano Watch Week 2026 (Reprodução/Milano Watch Week)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08h34.

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Milão está se consolidando como um importante polo internacional para a indústria de relógios de luxo. A Milano Watch Week, evento recém-criado, atraiu marcas de alto nível e milhares de visitantes, desafiando a tradicional liderança de Genebra e Suíça no setor. O evento combinou lançamentos de marcas estabelecidas e emergentes em um mesmo local, com grande participação internacional.

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Entre 2 e 4 de outubro, o prédio que abriga a Bolsa de Valores italiana trocou o pregão por vitrines de relógios. A Milano Watch Week ocupou o Palazzo Mezzanotte, na Piazza Affari, com a escultura L.O.V.E., de Maurizio Cattelan, na frente do edifício e colecionadores de mais de 50 países circulando pelos dois andares. Segundo a Watchonista, foram mais de 14 mil inscrições, 220% a mais que na edição anterior, para ver 57 marcas.

A edição deste ano aconteceu num momento em que Milão concentra lançamentos que antes iam quase sempre para Genebra. Em 15 de setembro, a Rolex apresentou na cidade o Perpetual Padellone, fora do calendário de primavera em que costuma revelar quase todas as novidades. Pietro Pilla, da Time+Tide, contou ter visto na Watch Week muitos jornalistas internacionais que normalmente só encontra na Suíça. A escala ainda é outra, já que o Watches and Wonders reuniu 65 marcas e cerca de 60 mil visitantes no Palexpo, em abril.

Da Terrazza Martini à Piazza Affari

De Bethune

Movimento e mostrador da De Bethune, uma das independentes que participam da Milano Watch Week desde a primeira edição (Reprodução/Instagram)

A Milano Watch Week surgiu em 2024, criada por quatro entusiastas, Edoardo Armentano, Fabrizio Bonvicino, Vittorino Loreto e Stefano Mantovani, ligados à plataforma Italian Watch Spotter. A primeira edição ocupou os dois últimos andares da Terrazza Martini, com vista para o Duomo, e reuniu cerca de 20 independentes, entre eles De Bethune, Czapek, Greubel Forsey, MB&F e Urwerk, para pouco mais de 3 mil visitantes. Na época, Jacopo Corvo, dono da GMT Great Masters of Time, disse à Watchonista que promovia a relojoaria independente havia 20 anos e que, graças ao evento, finalmente não estava mais sozinho.

Em 2025, o grupo lançou o After Time, com 21 marcas emergentes e estabelecidas, a maioria com peças abaixo de € 10 mil (cerca de R$ 59 mil). Neste ano, os dois formatos passaram a dividir o mesmo endereço. A alta relojoaria ficou no térreo do Palazzo Mezzanotte, e o primeiro andar recebeu o After Time, com Atelier Wen, Furlan Marri, Serica e Venezianico, além de um café com vista para a feira.

Casas grandes entre os independentes

O andar principal teve 24 estreantes, e o que mais chamou atenção foi a chegada de marcas que antes não participavam. Grand Seiko, Zenith, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin e Bell & Ross montaram estandes ao lado de independentes como Laurent Ferrier, Armin Strom, Konstantin Chaykin e Christian Van Der Klaauw. Daniel Roth e Gérald Genta, que pertencem à LVMH, também estrearam. Entre os 17 nomes que voltaram estavam Andersen Genève, Ressence, Krayon, Ludovic Ballouard e Romain Gauthier.

Dez relógios foram lançados nos três dias. A Chopard apresentou o Mille Miglia Rosso Corsa com membros das famílias Scheufele, dona da marca, e Zagato no salão. Entre as peças em destaque estavam ainda o Mirrored Force Resonance Ice Blue, da Armin Strom, e o Joker, de Konstantin Chaykin. O evento continuou sem vendas no local, e a varejista milanesa Pisa cedeu estoque e equipe para parte dos estandes. Os painéis e palestras, que faziam parte da programação de 2024, saíram da agenda para dar mais tempo de conversa entre visitantes e relojoeiros.

A semana fora do palácio

A programação se espalhou pela cidade. A festa de abertura voltou à Terrazza Martini, e Luca Rubinacci recebeu em sua loja uma noite que misturou relógios de vanguarda e alfaiataria clássica. A Dubai Watch Week, criada em 2015 por Ahmed Seddiqi, levou o encontro Off the Clock ao bairro de Brera, na primeira ação conjunta com o evento milanês, e o encerramento foi um aperitivo da Gallet na boutique da Breitling.

No mesmo período, a Patek Philippe montou no CityOval, antigo Palazzo delle Scintille, no bairro de CityLife, a sétima Watch Art Grand Exhibition, em cartaz de 2 a 18 de outubro. Com cerca de 2,9 mil metros quadrados e mais de 500 relógios e objetos, foi a maior edição da mostra, que já passou por Dubai, Munique, Londres, Nova York, Singapura e Tóquio, e somou 68 mil visitantes, segundo a Hodinkee. Em 16 de outubro, a Hublot lançou em Milão o Classic Fusion Tributo, versão em ouro do modelo com pulseira de borracha que Carlo Crocco criou em 1980, por € 30,2 mil (cerca de R$ 178 mil). Em janeiro, a cidade já tinha recebido pela primeira vez a LVMH Watch Week, com nove marcas do grupo.

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