El Niño: seca extrema avança de 4 para 68 municípios em dois meses no Brasil

O número de municípios brasileiros em situação de seca extrema saltou de 4 para 68 entre agosto e outubro de 2026, segundo o quinto boletim do Painel El Niño 2026–2027, divulgado nesta quarta-feira, 11. No mesmo período, as cidades classificadas em seca severa passaram de 153 para 232.

O levantamento, baseado no Índice Integrado de Seca (IIS-3) do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), mostra um agravamento da estiagem principalmente no Nordeste, com destaque para Alagoas, Bahia, Sergipe e Pernambuco.

O relatório também identificou áreas em situação de seca excepcional, a classificação mais grave do indicador, em Alagoas, Bahia e Sergipe. No Norte, Roraima e Amazonas registraram aumento expressivo no número de municípios afetados por seca severa e extrema.

Os dados de outubro ainda são parciais. O boletim reúne informações de órgãos federais, como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Cemaden.

Seca coloca 380 municípios em alerta para impactos na agricultura familiar

O agravamento da estiagem também preocupa a produção agrícola. Em outubro, o Cemaden identificou 380 municípios com algum nível de alerta para impactos da seca na agricultura familiar.

Desse total, 134 estavam no nível de alerta, 75 em atenção e 171 em observação.

As áreas em alerta concentram-se em duas regiões. No Norte, abrangem partes de Roraima, Pará e Amapá, além do noroeste do Maranhão. No Nordeste, incluem principalmente Alagoas, Sergipe, o agreste de Pernambuco e o nordeste da Bahia.

O monitoramento também aponta que 455 assentamentos rurais enfrentavam seca severa ou mais intensa em outubro, com maior concentração em Sergipe (146), Alagoas (88), Bahia (61), Pernambuco (56) e Roraima (52).

Seca também afeta territórios indígenas e áreas protegidas

O boletim identificou 70 polos de atendimento à saúde indígena em situação de seca severa, considerando dados parciais de outubro. Essas áreas reúnem aproximadamente 86 mil pessoas potencialmente afetadas.

Os polos estão concentrados em Roraima (34), Amazonas (33) e Amapá (3), principalmente nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) Yanomami, Leste de Roraima e Alto Rio Negro.

Nas unidades de conservação, o número de áreas classificadas em seca severa ou mais intensa passou de 24 em setembro para 27 em outubro. Dessas, 14 ficam no Amazonas e em Roraima.

Três unidades atingiram a classificação de seca extrema: a Floresta Nacional do Parima, em Roraima; o Monumento Natural do Rio São Francisco, entre Bahia, Sergipe e Alagoas; e a Floresta Nacional do Ibura, em Sergipe.

El Niño deve continuar até 2027

O agravamento da seca ocorre durante a intensificação do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial.

Segundo o painel, as previsões internacionais indicam que o fenômeno deve persistir pelo menos até o primeiro trimestre de 2027, com intensidade forte a muito forte.

Para o período entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, a previsão é de chuvas abaixo da média em grande parte do Norte e em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, o que mantém a preocupação com a estiagem nos próximos meses.