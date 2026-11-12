Entre negócios, histórias e IA, REC’n’Play abre espaço para discutir o futuro do trabalho

RECIFE (PE) — Um celular, uma caixa de papelão e R$ 100 foram os recursos usados pela psicóloga Déia Freitas para começar o podcast Não Inviabilize. Na abertura do REC’n’Play, a comunicadora contou essa história diante de um público reunido no Bairro do Recife. A poucos deslocamentos dali, a programação discutia inteligência artificial, produtividade e como transformar dados públicos em informação útil.

Essa combinação deu o tom do primeiro dia do festival: histórias de quem criou um negócio, debates sobre as condições para empreender e oficinas para quem procura desenvolver uma nova habilidade. Entre os participantes estavam o economista Marcos Lisboa e o humorista, empreendedor e artista Murilo Gun.

A EXAME acompanha no Recife a oitava edição do evento, realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco. Até sábado, 14, estão previstas 850 atividades gratuitas, com o tema “O Futuro Nasce Aqui”.

O endereço ajuda a explicar a mistura. O Bairro do Recife abriga o Porto Digital, distrito de inovação que reúne 541 empresas e mais de 24 mil profissionais. Durante o festival, o circuito se estende por auditórios, espaços culturais, ruas e praças, aproximando esse mercado de estudantes e de quem está em busca de novas oportunidades.

A IA entrou na conversa

No Cais do Sertão, Murilo Gun começou sua palestra com um poema sobre o “corno recifense”, citando bairros da Região Metropolitana e provocando risadas na plateia. O assunto seguinte era uma preocupação presente em empresas de diferentes setores: o que acontece com a criatividade humana diante do avanço da inteligência artificial.

Gun defendeu o uso da tecnologia como parceira na criação. Para ele, a criatividade pode existir também fora dos seres humanos, enquanto a expressão humana carrega maneiras particulares de imaginar e experimentar.

“Será que um macaco não pode ter um jeito criativo de descascar uma banana?”, provocou.

Em sua avaliação, a chegada das novas ferramentas também pressiona as pessoas a exercitar capacidades que perderam estímulo ao longo da vida. “Agora a gente está tendo que 'redespertar' essa nossa criatividade”, afirmou.

O tema apareceu em outras atividades previstas para a quarta-feira. Uma delas reuniu Luciano Meira, pesquisador-líder da CESAR School, e Rafael Mello, pesquisador do CESAR, para discutir os futuros atravessados pela IA. Outra colocou em pauta as habilidades humanas que ganham valor conforme a tecnologia assume novas tarefas, com Tatiane Braga, consultora da TB Comunicação, e Valter Valido, executivo da Avanade.

Ao longo dos quatro dias, a programação dedicada à inteligência artificial reúne 36 atividades, com aplicações em áreas como gestão empresarial, finanças, saúde, educação e indústria.

Tecnologia e trabalho: programação discute novas habilidades e aplicações da inteligência artificial nos negócios (REC’n’Play/Divulgação)

Um podcast de R$ 100

No bate-papo “Uma história é só o começo”, mediado pela repórter Beatriz Castro, Déia Freitas apresentou os bastidores de um projeto que começou em casa e encontrou espaço em diferentes plataformas.

Antes do podcast, havia um blog no qual ela compartilhava histórias reais recebidas de seguidores nas redes sociais. O Não Inviabilize nasceu dessa relação com o público, que continuou a sustentar o projeto conforme ele crescia.

A conversa ocorreu no Palco Jornada dos MC’s, na Rua do Bom Jesus, e trouxe também pistas dos próximos passos da comunicadora. Déia pretende lançar um quadro dedicado a histórias infantis, ampliando o repertório de conteúdo do projeto.

Outra possibilidade surgiu a partir de uma pergunta da plateia: ela ainda gostaria de apresentar um programa de rádio durante a madrugada? “Eu quero! De madrugada”, respondeu.

A história levou ao festival uma discussão concreta sobre economia criativa: como transformar conteúdo e relacionamento com a audiência em um projeto capaz de ganhar novos formatos. No caso de Déia, o ponto de partida exigiu poucos equipamentos e uma rede de pessoas dispostas a compartilhar suas histórias.

Déia Freitas (à esquerda): criadora do Não Inviabilize contou no REC’n’Play como começou o podcast com R$ 100 e um celular (REC’n’Play/Divulgação)

Regras para crescer

A discussão sobre inovação também passou por questões que antecedem a escolha de uma ferramenta. Em painel no NERD, o Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital, Marcos Lisboa defendeu formação profissional, concorrência e previsibilidade como condições para o desenvolvimento econômico.

Ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ex-presidente do Insper, o economista participou da conversa ao lado de Mariana Pincovsky, diretora-executiva do Porto Digital, e André Régis.

Lisboa questionou a busca por subsídios e proteção a setores como caminho para sustentar o crescimento. Sua análise concentrou-se na necessidade de ganhos contínuos de produtividade e de um ambiente que permita a entrada de novas empresas.

Para quem empreende, o debate alcança situações do cotidiano: encontrar trabalhadores qualificados, resolver conflitos, recuperar créditos e ter previsibilidade para investir. A capacidade de inovar depende também dessas condições.

O NERD recebe nesta edição a Arena Pernambuco de Negócios. O espaço concentra exposição de startups, encontros com investidores e conexões comerciais, aproximando as discussões do festival de potenciais clientes e parceiros.

Marcos Lisboa: economista defende concorrência e formação profissional para elevar a produtividade brasileira (Victor Feitosa/Divulgação)

Dados ao alcance

Na Carreta Smart Lab do Senac-PE, o primeiro dia teve uma oficina dedicada a uma matéria-prima disponível para diferentes projetos: os dados públicos.

A atividade apresentou caminhos para consultar informações sobre saúde, segurança, educação, mobilidade e meio ambiente. Entre as ferramentas estavam o painel de estatísticas criminais de Pernambuco, o DATASUS e bases do IBGE, da Secretaria Nacional de Trânsito e do Inep.

A proposta incluía noções de média, mediana e tipos de gráficos, ajudando os participantes a interpretar o que encontravam nas plataformas.

“O objetivo é justamente mostrar de forma facilitada como acessar dados públicos em diferentes meios que contabilizem problemas encontrados nas cidades”, explicou Wanessa de Souza, tecnóloga em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Senac-PE.

Para o estudante Carlos Vicente Júnior, foi o primeiro contato prático com ferramentas que já conhecia de nome. Evencio Neto, também estudante da área, procurou a atividade como parte de uma transição de carreira.

“Estou no processo de transição de carreira e estou focando em atividades sobre análise de dados”, contou Evencio.

A oficina mostrou outra dimensão do festival: além de acompanhar discussões sobre o futuro, parte do público foi ao Bairro do Recife para aprender algo que possa aplicar nos estudos ou no trabalho.

Do debate ao cortejo

A programação segue nos próximos dias com novas aplicações da tecnologia e atividades culturais. Nesta quinta-feira, 12, a Faculdade Pernambucana de Saúde e a Neurobots promovem uma conversa sobre tecnologias na reabilitação, às 14h, na Livraria Jaqueira, com profissionais e pacientes.

Também na quinta-feira, professores da Asces-Unita, de Caruaru, participam do painel “Alguém anotou a placa da IA que me atropelou?”, sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade. Na sexta-feira, 13, a instituição integra uma atividade de inovação aberta voltada a cidades mais inclusivas.

A agenda inclui ainda oficinas de IA para o público com mais de 50 anos e para mulheres interessadas em criar agentes de recomendação. Para as crianças, o sábado terá uma oficina de robôs que tocam manguebeat e viram caranguejo.

Nos palcos, a programação anunciada inclui Cordel do Fogo Encantado, na quinta-feira, e Lenine, na sexta-feira. No sábado, 12 agremiações participam de um cortejo pelas ruas do bairro, entre elas o Galo da Madrugada e a Pitombeira dos Quatro Cantos. A concentração começa às 16h, com saída às 18h e encerramento previsto em frente ao Paço do Frevo.

É quando o “carnaval do conhecimento”, expressão usada pelo presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, para definir o festival, ganha também seu cortejo. A participação no REC’n’Play é gratuita, mediante inscrição prévia.