Mil rótulos de bebidas premium e bar para degustação; conheça o Alexandrion Experience

O grupo romeno referência em bebidas premium Alexandrion Group atua no Brasil há cinco anos e, em dezembro de 2023, abriu a primeira loja de experiências nos Jardins. Localizada na rua Oscar Freire, o estabelecimento conta com uma curadoria especializada para entregar a maior seleção de single malts do país, além de vinhos, licores e outros destilados de alta qualidade.

Com a comemoração de um ano da primeira loja, o grupo acaba de inaugurar mais um espaço, desta vez na rua João Cachoeira, no Itaim Bibi.

Cada detalhe do novo espaço foi idealizado como um refúgio para apreciadores de bebidas premium, com ambientes acolhedores e informativos, onde os clientes podem descobrir novos sabores e apreciar clássicos consagrados. O espaço possui setorização da loja e bar de degustação, com o objetivo de atender diferentes perfis e demandas.

Segundo o CEO da América Latica, Gianluca Pires, há 18 anos no Grupo Alexandrion, o Brasil receberá 20 milhões de reais de investimento da marca. "Acabamos de abrir um e-commerce, vamos replicar o projeto do bairro dos Jardins no Chile. É um momento de forte expansão na marca e o Brasil é, com certeza, o destino mais favorecido pelo Grupo".

Nova loja Alexandrion no Itaim Bibi. (Divulgação/Divulgação)

Em uma área total de 160 metros quadrados, o projeto foi elaborado para uma imersão total no universo dos destilados. Logo na entrada, com fachada de vidro convidando a todos para explorar a minuciosa coleção de bebidas, está localizada a loja principal. Com decoração minimalista, iluminada e elegante, mais de mil rótulos estão disponíveis nas prateleiras, entre single malts raros e vinhos renomados. No centro, um bar recebe os passantes e abre espaço para conversas e momentos de descanso. Por fim, mais ao fundo, uma sala privativa para degustações especiais, climatizada e desenvolvida visando proporcionar experiências mais reservadas e únicas, comporta grupos de até seis pessoas.

Para manter o padrão de excelência, os colaboradores realizam treinamentos semanais com todos os produtos da loja. Com isso, todo o time é preparado para proporcionar as melhores experiências e um atendimento impecável aos clientes. A marca também possui um clube, com o cartão Privilege, uma forma de presentear os clientes VIPs com ofertas e lançamentos de produtos.

Serviço: Rua Oscar freire, 512 – Jardim Paulista. Telefone: (11) 2640-9165. Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 22h. Domingo, das 10h às 18h. Rooftop: Segunda a sábado, das 15 às 22h. Domingo, das 11h às 18h. Rua João Cachoeira, 744. Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 22h. Domingo, das 10h às 18h. Rooftop: Segunda a sábado, das 15 às 22h. Domingo, das 11h às 18h.