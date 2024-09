Os melhores cruzeiros para viajar em 2024, segundo plataforma de turismo

As viagens de navio podem proporcionar momentos de relaxamento, descanso e diversão enquanto as embarcações se dirigem a novas cidades e países. A procura por este tipo de viagem cresceu nos últimos anos, o número de turistas residentes no Brasil que realizaram viagens de cruzeiros no exterior durante o ano de 2023 foi de 173,4 mil, um aumento de 130% em relação a 2022.

Agora, pela primeira vez, o mercado brasileiro reuniu especialistas em cruzeiros para avaliar e reconhecer os melhores players do segmento no Krooze Awards 2024. Criado pela Krooze, plataforma brasileira de vendas de viagens de cruzeiros, o prêmio é reflexo do aquecimento e amadurecimento do mercado, com novas companhias e navios voltados a atender e conquistar os mais diversos públicos.

Foram convidados mais de 70 profissionais do trade de turismo, viajantes, influenciadores e jornalistas, para avaliar e escolher mais de 50 concorrentes em 10 categorias que contemplam as companhias, divididas nos segmentos contemporâneo, premium e luxo; nos gêneros expedição e fluviais; as infraestruturas e destinos do país e portos de embarque; e cruzeiros que foram destaque na temporada e os melhores no universo de temáticos.

"Estamos muito satisfeitos com a realização do Krooze Awards, que reflete a evolução do mercado de cruzeiros e a importância de um júri especializado para essa avaliação. Os debates durante o processo de seleção destacaram a diversidade e o alto nível dos concorrentes, mostrando o crescimento contínuo e a competitividade do setor. Parabenizamos a todos os vencedores e agradecemos a todos os participantes por contribuírem para o fortalecimento da indústria", diz Paulo Papoy, CEO da Krooze no Brasil.

Segundo o Estudo de Perfil e Impactos Econômicos de Cruzeiros Marítimos no Brasil – Temporada 2023/2024, produzido pela CLIA Brasil em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), cada 1 real investido pelo setor movimentou 4,22 reais na economia nacional.

Apesar de desafios que limitam a competitividade do Brasil em relação a outros mercados, a temporada 2023/2024 destacou o vigor da indústria de cruzeiros, batendo recordes em diversas áreas. Foram nove navios operando em 19 destinos no Brasil e América do Sul, com um expressivo aumento no número de viajantes em comparação à temporada anterior (2021/2022), totalizando 844.462 cruzeiristas.

Confira os vencedores do Krooze Awards 2024