Messi faz primeiro treino no PSG

Lionel Messi treinou com o novo clube Paris Saint-Germain (PSG) nesta quinta-feira, dois dias após sair do Barcelona e se juntar ao gigante do campeonato francês, informou o jornal L'Equipe.

Foi a primeira vez que Messi, que conquistou dez títulos do Campeonato Espanhol e quatro da Liga dos Campeões pelo Barcelona, ​​entrou em campo desde a vitória da Argentina sobre o Brasil por 1 x 0 na final da Copa América.

De acordo com o L'Equipe, o primeiro treino de Messi com o PSG consistiu principalmente em corrida individual e exercícios de recuperação física, após o jogador conhecer seus novos companheiros de equipe no campo de treino do clube.

Seis vezes vencedor da Bola de Ouro, o argentino de 34 anos assinou um contrato de dois anos no PSG com opção de renovação por mais um ano, após o Barcelona deixar claro que não seria possível mantê-lo devido às regras do "fair play financeiro" da liga espanhola.

Messi deixou o Barcelona como o artilheiro do clube com 672 gols, tendo também ajudado o time a conquistar sete títulos da Copa del Rey e três do Mundial de Clubes durante seus 17 anos de carreira no clube catalão.

O PSG joga em casa contra o Estrasburgo no sábado, depois de uma vitória por 2 x 1 sobre o Troyes no jogo de abertura da temporada, mas Messi não deve fazer sua estreia antes da visita ao Reims, em 29 de agosto.